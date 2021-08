Ngày 11/8, Chính phủ khóa XV họp Phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Phiên họp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Phiên họp.

Cùng chủ trì Phiên họp với Thủ tướng Chính phủ tại điểm cầu Chính phủ có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Phiên họp tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh.

Dự phiên họp tại điểm cầu Chính phủ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến toàn quốc tới các địa phương qua các điểm cầu, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, quận, thị xã, thành phố.

Trong buổi sáng, Phiên họp sẽ thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và về dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên đầu tiên chỉ sau ít ngày kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV bế mạc. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quan trọng này, chúng ta rất vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tham dự Hội nghị.

Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội, hơn 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mỗi nhiệm kỳ Chính phủ đều có sứ mệnh và dấu ấn quan trọng trong việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chính phủ khóa XV nhận nhiệm vụ trong bối cảnh thế giới và trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là tình hình dịch COVID-19 với biến chủng Delta đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên thế giới và ở Việt Nam, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước.

“Hôm nay, dưới sự có mặt của đồng chí Tổng Bí thư và đầy đủ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tại Trụ sở Chính phủ, bên cạnh Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chính phủ khóa XV họp phiên toàn thể đầu tiên, cũng là phiên họp lịch sử, với quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Phiên họp được tổ chức sau Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV thành công rất tốt đẹp để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Các sự kiện trên cho thấy, Đại hội Đảng đã đề ra chủ trương, đường lối, chính sách; Quốc hội thể chế hóa; Chính phủ cụ thể hóa bằng Chương trình hành động với 409 đề án, dự án, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, thống nhất những vấn đề then chốt, quan trọng nhất trên các lĩnh vực của đất nước trong 05 năm tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đặc biệt hơn nữa, chúng ta sẽ được nghe đồng chí Tổng Bí thư có bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng, mang tính gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Chính phủ nhiệm kỳ này, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự chia sẻ sâu sắc, sự kỳ vọng và tin tưởng lớn lao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân dành cho Chính phủ”.

Hội nghị được tổ chức chỉ trong 01 ngày với nhiều nội dung rất quan trọng, yêu cầu cao, đòi hỏi phải ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả; trong khi năng lực chuẩn bị còn có hạn chế, vì vậy, Thủ tướng đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung trí tuệ, dành sự tâm huyết, thể hiện trách nhiệm và đóng góp cho sự thành công của Hội nghị.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

