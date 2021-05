Chính trị icon 29/04/2021 29/04/2021

Theo danh sách do Hội đồng bầu cử quốc gia công bố, trong 868 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV, có 27 tướng lĩnh, sỹ quan công an đang công tác tại cơ quan Bộ, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc Quốc hội.