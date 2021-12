Sáng 12/12, tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961- 8/12/2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Khu di tích.

Dự và phát biểu tại buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Dự Lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự buổi lễ còn có lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng Nghệ An, cũng là vùng đất địa linh, nhân kiệt, sinh ra nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng của dân tộc, là nơi chôn nhau, cắt rốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, suốt cuộc đời làm cách mạng, Bác đã vì trọng nghĩa nước mà gác lại tình nhà. Xa quê từ năm 1906 cho đến khi trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Bác Hồ chỉ về thăm quê được hai lần, nhưng Người vẫn gửi trọn vẹn nỗi nhớ, niềm thương qua những bức thư, bài viết gửi về quê nhà, những lần trực tiếp trò chuyện thân tình với nhân dân, cán bộ, đảng viên tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quyết tâm phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc

Đặc biệt, về thăm quê lần thứ hai, Bác Hồ đã căn dặn cán bộ, đảng viên cần khuyến khích nhân dân góp phần xây dựng Đảng, góp ý kiến về việc chọn người vào Đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, để mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân ngày càng thêm mật thiết. Nghệ An cần tăng cường khôi phục và phát triển kinh tế; hết sức chăm lo đời sống nhân dân.

“Điều mong mỏi thiết tha của Bác là: “Đồng bào và cán bộ cần phải có quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh ta thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc. Làm được như thế là tỉnh ta góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà”. Có thể nói những tình cảm ân tình, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương mãi in đậm trong tâm trí và là những di sản tinh thần vô giá, nguồn cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nghệ An nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp với “non xanh, nước biếc như tranh họa đồ”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cũng mãi mãi ghi nhớ những công lao to lớn của các bậc sinh thành, của gia đình và các dòng họ bên nội, bên ngoại của Người đã sinh ra, nuôi dưỡng, giáo dục người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Với tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước yêu cầu, càng vinh dự và tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nghệ An càng phải thấy rõ trách nhiệm cao cả của mình để hiện thực hóa những điều Người hằng mong ước đối với quê hương lúc sinh thời; có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên quyết tâm làm nên một “kỳ tích sông Lam” mà cả nước đang mong đợi.

Nghệ An được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng để phát triển trở thành trung tâm kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung bộ (Nghị quyết số 26). Đồng thời, mới đây, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 36 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt và trách nhiệm, tình cảm của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

“Tôi đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương để đưa các Nghị quyết trên vào cuộc sống vì sự phát triển của Nghệ An - quê hương của Bác Hồ kính yêu”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Cùng với việc phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, thấm nhuần sâu sắc quan điểm “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Đảng ta, cần quan tâm phát huy truyền thống, thế mạnh của văn hóa và con người xứ Nghệ. Đặc biệt, chú trọng bảo vệ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Đây là những “địa chỉ đỏ” nhằm giữ gìn, phát huy những di sản Hồ Chí Minh trên chính quê hương của Người để giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, nhất là các thế hệ con cháu hiện nay và mai sau”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự buổi lễ



Chủ tịch nước tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc; năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Ngay tiếp sau lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khởi công xây dựng từ tháng 10/2020, được xây dựng trên nền đất cũ có diện tích hơn 275m2. Công trình làm bằng gỗ giáng hương gồm 2 tầng, 8 mái, 5 gian, hai chái, mái lợp ngói hoa sen.

Đây là công trình văn hóa tâm linh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xứng tầm là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Công trình được xây dựng mới và đưa vào sử dụng nhằm đồng bộ về kiến trúc cảnh quan với tổng thể Khu di tích Kim Liên và càng có ý nghĩa hơn khi khánh thành đúng dịp kỷ niệm 60 năm Người về thăm quê lần thứ hai.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An. Nghệ An có đặc thù là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, địa hình đồi nối nhiều, dân cư đa dạng, tiềm ẩn những diễn biến khá phức tạp về tình hình an ninh nội địa. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đánh giá cao Công an tỉnh Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, an ninh tôn giáo, an toàn xã hội được đảm bảo. Tích cực cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong bối cảnh tình hình còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, Chủ tịch nước đề nghị Công an tỉnh Nghệ An cần nắm chắc tình hình, chủ động có phương án phù hợp trong phòng, chống tội phạm; làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh cũng cần phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho người dân.

Theo VOV