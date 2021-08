Tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những thắng lợi oanh liệt của quân đội, dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, góp phần làm thay đổi dòng chảy lịch sử của đất nước và thế giới.

Kỷ niệm 110 ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình sáng nay tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam” theo hình thức trực tuyến tới 15 điểm cầu, với sự tham dự của hơn 600 đại biểu.

Tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng BCĐ hội thảo; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Tuấn Huy

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang nhận định, trải qua nhiều vị trí, hoạt động trên nhiều cương vị khác nhau, dù ở đâu, nhiệm vụ gì, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, một tài năng quân sự xuất chúng, có những công lao to lớn đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng oanh liệt của QĐND Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đại biểu tập trung khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng gian khổ nhưng vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đặc biệt là công lao của Đại tướng đối với thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Tuấn Huy

Phân tích và làm sâu sắc hơn những quan điểm, tư tưởng của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp về chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng QĐND, nghệ thuật quân sự Việt Nam, xây dựng và phát triển đất nước.

Khẳng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lý luận quân sự hàng đầu mà còn là nhà văn hóa lớn của dân tộc, nhà tổ chức kiệt xuất trong các lĩnh vực quan trọng như: Giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, báo chí, ngoại giao, văn hóa, lịch sử…

Đại tướng đều có những đóng góp rất to lớn mang tính tiên phong có định hướng chiến lược sâu sắc, thực tiễn, thực sự là người tài đức vẹn tròn, văn võ song toàn....

Kết quả của hội thảo cần được vận dụng vào thực tiễn hoạt động của các cấp, các ngành, của mỗi tổ chức cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc…

Đây cũng là nguồn tư liệu phong phú về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng, có giá trị tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên mãnh liệt, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững…

Ảnh: Tuấn Huy

Phát biểu đề dẫn, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, Hội thảo sẽ tập trung làm sáng tỏ 4 vấn đề lớn: Tiếp tục khẳng định Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp – người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhân cách, đạo đức trong sáng, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, danh tướng của Việt Nam và thế giới.

Làm sáng tỏ quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đối với thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, vai trò của Đại tướng với quá trình phát triển đường lối chính trị, đường lối quân sự của Đảng.

Phân tích, làm sâu sắc hơn những quan điểm của Đại tướng về chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Khẳng định tinh thần, bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng để vận dụng vào quá trình xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng..., góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam.

Là tài năng quân sự xuất chúng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có công lao to lớn trong việc tổ chức, xây dựng Quân đội cách mạng không ngừng lớn mạnh. Ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc châu Nguyên Bình - Cao Bằng, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã chủ trì lễ thành lập Đội Việt nam Tuyên truyền giải phóng quân gồm 34 đội viên.

Theo Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1, quá trình hoạt động tại căn cứ địa Việt Bắc (1941 - 1954), Đại tướng đã để lại những dấu ấn đậm nét, gắn liền với những chiến công hiển hách, để lại những tình cảm đặc biệt sâu đậm, gần gũi, thân thương.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp cùng Trung ương Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. PGS.TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Quá trình chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, cống hiến tiêu biểu của Đại tướng thời kỳ này là đã dự thảo Nghị quyết “Về việc thành lập Khu giải phóng”.

Trong quá trình chuẩn bị, đồng chí thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Phân khu ủy Nguyễn Huệ. Bản dự thảo Nghị quyết sớm hoàn thành, là cơ sở quan trọng cho việc thành lập Khu giải phóng.

Có điều kiện gần gũi, làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian dài, Đại tá Nguyễn Bội Giong, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Tổng Tham mưu về tổng kết chiến tranh khẳng định, tư duy chiến lược của Đại tướng là một đề tài lớn đã được nhiều cán bộ, sĩ quan suy nghĩ, nghiên cứu, tìm hiểu.

Tư duy đó được hình thành trên nhiều yếu tố, là tư duy chỉ đạo chiến lược của các bậc tiền nhân, các anh hùng thời lập quốc, giữ nước, bất luận trong nghệ thuật chỉ đạo chiến thuật, chiến dịch hay chiến lược đều luôn có mục đích rõ ràng. Đồng thời, tư duy chỉ đạo chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là luôn chủ động bám sát thực tiễn, thể hiện rõ tính mục tiêu, tính mục đích...

