Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phải phát động phong trào thi đua mỗi đảng viên, công dân… khi sử dụng điện thoại thông minh, internet, mạng xã hội thì phải biết ứng xử văn hóa, lan tỏa điều tốt đẹp.

Chiều 19/1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác tới thăm và chúc tết Công an TP.HCM và tập thể Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PA05).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin, năm nay lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm và tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết đồng bào, các lực lượng tuyến đầu, thăm công nhân, đồng bào nghèo và lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng, trong đó có lực lượng Công an nhân dân…

Sau khi nghe lãnh đạo Công an TP.HCM báo cáo kết quả hoạt động năm qua và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá rất cao kết quả mà Công an TP.HCM đạt được.

Theo ông Nghĩa, trong hai năm qua, Công an TP.HCM đã quyết liệt trong công tác phòng, chống Covid-19, gắn bó với nhân dân, với các lực lượng tuyến đầu, tạo ra một thế trận đoàn kết mà Trung ương đánh giá rất cao: “vừa phòng, chống dịch tốt, thực hiện an sinh tốt, giữ vững an ninh và trật tự an toàn tốt”.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là những biểu hiện xuyên tạc đường lối chính sách, xuyên tạc sự thật trong phòng, chống dịch cũng đã được Công an TP.HCM ngăn chặn kịp thời.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thì TP.HCM cũng là một mặt trận, địa bàn chiến lược trong việc thực hiện đường lối chủ trương và phản bác các quan điểm sai trái, trong đó Công an thành phố cũng đã làm rất tốt.

“Qua báo cáo cũng như theo dõi, tôi biết rằng Công an TP.HCM trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả tốt, sang năm 2022 phải tiếp tục phát huy kết quả đạt được và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Ông Nghĩa cũng chia sẻ, vừa qua, Bộ Công an cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiều đơn vị khác đã tổ chức hội thảo xoay quanh việc giữ gìn an ninh Quốc gia trên không gian mạng.

“Đây là hội thảo cho thấy chúng ta rất tâm huyết bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và giữ gìn an ninh Quốc gia trên không gian mạng. Đây cũng là một điểm nhấn để chúng ta giữ đúng quan điểm, lấy xây là chính, là cơ bản nhưng chúng ta cũng xác định nhiệm vụ trọng yếu là phản bác các xuyên tạc trên không gian mạng”, ông Nghĩa chia sẻ.

Cũng theo ông Nghĩa, dù công an là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh trên không gian mạng nhưng phải biết dựa vào thế trận lòng dân.

Ông cho biết, trong năm 2022, lãnh đạo Đảng, Nhà nước mong muốn sẽ tạo ra một đột phá mới trong việc bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh Quốc gia trên không gian mạng. Trong đó, các lực lượng trọng yếu như Công an, Tuyên giáo, Quân đội… phải làm sao lan tỏa mạnh mẽ đến nhân dân, tạo ra một thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên không gian mạng thật tốt.

Tiến tới phải phát động phong trào thi đua mỗi đảng viên, công dân…khi sử dụng điện thoại thông minh, internet, mạng xã hội… thì phải biết ứng xử văn hóa, lan tỏa điều tốt đẹp, trong đó lực lượng công an, các lực lượng trong hệ thống chính trị phải gương mẫu trong việc này.

Cuối cùng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương mong rằng lực lượng Công an TP.HCM tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ sáng tạo, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân chấp nhận hy sinh để có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và tặng quà chúc tết gia đình bà Trương Lệ Anh (66 tuổi), ngụ tại phường 12, quận 5; thăm hộ gia đình bà Trần Thị Kim Huệ, ngụ tại phường 9, quận 4.

Đoàn cũng đến thăm và chúc tết PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Nguyên Giám đốc ĐHQG TP.HCM và thăm PGS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

