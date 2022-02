Bộ VH-TT-DL vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án mở cửa hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong bối cảnh bình thường mới.

Theo đó, Bộ VH-TT-DL đưa ra phương án, từ nay đến 14/3, tiếp tục triển khai chương trình thí điểm giai đoạn 2 đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Từ 15/3, mở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng đường không, đường bộ, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với thời gian triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Căn cứ tình hình, kết quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 để mở lại bình thường hoạt động du lịch quốc tế và nội địa.

Tham gia chương trình du lịch trọn gói

Bộ cũng đưa ra các yêu cầu đảm bảo an toàn mở cửa hoạt động du lịch. Cụ thể, thời điểm trước ngày 15/3, đối với hoạt động du lịch quốc tế, quán triệt triển khai theo hướng về tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ VH-TT-DL ban hành.

Đối tượng áp dụng trong giai đoạn này gồm có: người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam được tham gia vào chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Phạm vi thí điểm đón khách du lịch thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc thương mại quốc tế thường lệ đến các địa phương đảm bảo điều kiện đón khách.

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ngoài đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 20.000 USD

Khách đến Việt Nam phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, cơ sở kinh doanh dịch vụ được lựa chọn trong 3 ngày đầu tiên.

Kèm theo đó là có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 hay các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được Việt Nam công nhận.

Khách du lịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT- PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi).

Ngoài ra, khách phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 20.000 USD; đảm bảo các điều kiện về xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.

Phạm vi áp dụng với khách đi du lịch nhập cảnh thông qua các cửa khẩu quốc tế đường không, đường bộ, đường biển và tuân thủ các quy định an toàn theo cấp độ dịch của Việt Nam.

Yêu cầu đối với khách tương tự với khi thí điểm giai đoạn 2 đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Cùng với đó, khách du lịch phải thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Du lịch nội địa theo từng cấp độ dịch

Đối với hoạt động du lịch nội địa, các địa phương công bố mở cửa đón và phục vụ khách theo từng cấp độ dịch gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh tương ứng.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng kế hoạch, quy trình đón khách an toàn theo hướng dẫn của ngành du lịch, y tế và địa phương. Doanh nghiệp phải chuẩn bị các điều kiện đón, phục vụ khách an toàn, dự phòng phương án sẵn sàng xử lý sự cố do dịch bệnh gây ra theo quy định.

Khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch tự theo dõi sức khỏe và đảm bảo tuân thủ “Thông điệp 5K” và các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm theo quy định.

Ngoài ra, khách phải tuân thủ các quy định của điểm đến, quy định, hướng dẫn của đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch; có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19...

Bộ VH-TT-DL đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận phương án mở cửa hoạt động du lịch và giao Bộ công bố phương án để ngành du lịch sớm chủ động triển khai các hoạt động phục hồi du lịch.

Dự kiến ngày 15/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ chủ trì cuộc họp bàn phương án mở cửa hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, gắn với từng bước phục hồi kinh tế - xã hội.

Đã đón được gần 9.000 khách du lịch quốc tế

Bộ VH-TT-DL cho biết, chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam được triển khai từ tháng 11/2021 đến nay đã có những kết quả tích cực, đảm bảo điều kiện an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách.

Cụ thể, tính đến ngày 10/2 đã đón được gần 9.000 khách du lịch quốc tế chủ yếu từ các nước Liên bang Nga, Uzbekistan, Kazakhstan, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Mỹ, Canada...

Trong quá trình triển khai chương trình thí điểm, đã có 27 trường hợp xét nghiệm dương tính với Covid-19, trong đó 17 trường hợp tại Phú Quốc (Kiên Giang) và 10 trường hợp tại Khánh Hòa. Tuy nhiên, chỉ có 1 trường hợp phải điều trị tại cơ sở y tế tại Rạch Giá (Kiên Giang), các trường hợp còn lại đều không có triệu chứng, được cách ly theo dõi tại khách sạn và có kết quả xét nghiệm âm tính sau 3-5 ngày.

Thu Hằng