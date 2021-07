Kinh nghiệm cho thấy muốn thực hiện nghiêm giãn cách xã hội thì phải nghiêm ngay từ đầu, nếu không thì rất khó.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này khi dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an với công an 19 tỉnh, thành phố phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg về triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương lực lượng công an cùng với y tế, quân đội đã ở tuyến đầu chống dịch ngay từ những ngày đầu. Các cán bộ, chiến sĩ công an còn trực tiếp tham mưu chuẩn xác, kiên định đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chiến lược chống dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tạiHội nghị trực tuyến của Bộ Công an với công an 19 tỉnh, thành phố phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Ảnh: VGP/Đình Nam

Chia sẻ với những vất vả của cán bộ, chiến sĩ công an cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía nam, trong đó có TPHCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết những ngày qua, khi ông trực tiếp kiểm tra, làm việc tại một số quận, huyện ở TPHCM và một số tỉnh, “càng đi càng thấy cán bộ, chiến sĩ công an vô cùng vất vả”.

Trao đổi về một số vấn đề cần hết sức chú ý trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an quán triệt tinh thần tất cả các tỉnh, thành phố phải thực hiện rất nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Đã cách ly phải cho ra cách ly, không được “ngoài chặt, trong lỏng”, nhằm giảm tốc độ lây lan, góp phần chặt đứt chuỗi lây nhiễm, không để dịch bùng phát đến mức gây quá tải hệ thống y tế, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

“Kinh nghiệm cho thấy đã nghiêm phải nghiêm ngay từ đầu nếu không thì rất khó”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai, Phó Thủ tướng nêu rõ chúng ta vẫn phải thực hiện rất nghiêm ngặt chiến lược trước đây là ngăn chặn, phát hiện, truy vết, khoanh vùng, dập dịch và điều trị. Những vùng đã an toàn thì phải giữ chặt, chốt chặt không để dịch bệnh lây lan vào. Vì vậy, lực lượng công an của các tỉnh, thành phố phải thực hiện truy vết rất kỹ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.

Không được có tư tưởng áp dụng các biện pháp chống dịch giống như những khu vực mà dịch đã ngấm rất sâu, rất nặng ở TPHCM và một phần các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Dứt khoát phải hình thành vành đai an toàn xung quanh TPHCM, củng cố và thu hẹp các vùng dịch, ổ dịch, khu phong tỏa.

Thứ ba, trong đảm bảo lưu thông, lực lượng công an không dừng các xe vận tải đang di chuyển trên luồng xanh, nhưng phải kiểm soát chặt lái xe tại điểm đến, “giống như người đến từ vùng dịch”, có khu cách ly riêng, 100% lái xe vận tải đều phải được xét nghiệm.

Thứ tư, Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng công an phối hợp, tham gia với ngành lao động-thương binh và xã hội để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh tại những khu vực phức tạp như cơ sở cai nghiện, giam giữ...

Thứ năm, Phó Thủ tướng đề nghị công an các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm thông tin tình hình dịch bệnh nhất quán, kiên định chiến lược, biện pháp chống dịch đã đề ra, thống nhất ngay từ đầu.

“Tình hình dịch bệnh lúc này đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nỗ lực cùng nhau vượt qua mọi khó khăn; đồng tâm, đồng lòng từ trong lực lượng công an ra toàn xã hội, thực hiện thật nghiêm túc các hướng dẫn quy định phòng, chống dịch, kêu gọi toàn dân cùng tham gia để vượt qua dịch bệnh”, Phó Thủ tướng nói.

