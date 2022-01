Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội có quyết định kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, cảnh cáo, khiển trách với hàng loạt cán bộ do có vi phạm pháp luật.

Trong các ngày 21, 24/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp kỳ thứ 21. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Kỷ luật nhiều cán bộ ở các bệnh viện

Cụ thể, xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ 9 Bệnh viện (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Bệnh viện Mắt trung ương, Bệnh viện Tâm thần trung ương I, Bệnh viện Tim Hà Nội) có khuyết điểm, vi phạm theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Võ Tiến Hùng bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy, các tổ chức Đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế, liên danh liên kết máy móc thiết bị y tế và mua sắm thuốc. Riêng tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I đã để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật hình sự, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật:

Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần trung ương I nhiệm kỳ 2020-2025.

Khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhi trung ương và Bệnh viện Mắt trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 8 người: bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó Giám đốc; bà Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên Phó Bí thư Chi bộ 1, nguyên Kế toán trưởng; nguyên Phó Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế Nghiêm Tuấn Linh và Đoàn Trọng Bình tại Bệnh viện Tim Hà Nội;

Bà Trịnh Thị Thuận, nguyên Kế toán trưởng; bà Lý Thị Ngọc Thủy, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Bệnh viện Bạch Mai;

Bà Đỗ Thị Lưu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền và bà Nguyễn Thị Minh Huệ, điều dưỡng viên Bệnh viện Tâm thần trung ương I.

Khiển trách đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Mắt trung ương Nguyễn Xuân Hiệp và nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương Nguyễn Văn Kính.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy: Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương; nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K nghiêm khắc kiểm điểm trước những vi phạm, khuyết điểm, xây dựng kế hoạch, giải pháp kịp thời khắc phục và chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội

Xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng và Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy, Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, dẫn đến có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác xử lý, duy trì chất lượng nước hồ trên địa bàn thành phố bằng chế phẩm Redoxy-3C.

Liên quan đến vụ việc này còn có trách nhiệm của Sở Tài chính, Thanh tra thành phố và các đảng viên có liên quan.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền thành phố.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật:

Khiển trách đối với Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020.

Cảnh cáo đối với Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Võ Tiến Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Cảnh cáo đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật và Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Đỗ Khắc Tú Anh.

Khiển trách đối với ông Trần Trọng Văn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội và nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Xí nghiệp quản lý các nhà máy xử lý nước thải Bùi Ngọc Uyên.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và chỉ đạo kiểm điểm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

Xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai thực hiện hạng mục thuê dịch vụ thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố năm 2016.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định kiểm điểm trách nhiệm đối với Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020; bà Phan Lan Tú, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông Trương Tú Tài.

Xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Dược nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát đối với UBND xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về đất đai đối với Dự án xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nên không phát hiện việc tự ý cho phép Công ty An Khang di chuyển 666 ngôi mộ không đúng quy định về khu đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật:

Khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Dược nhiệm kỳ 2020-2025.

Cách chức Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Dược nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Dược, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiên Dược (từ 28-8-2020 đến 30-6-2021).

Cảnh cáo đối với Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Dược Bùi Xuân Lập Công.

Khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Vi, nguyên công chức địa chính nông nghiệp môi trường xã Tiên Dược.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Kim, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Khai trừ 4 cán bộ công an

Trước đó, ngày 5/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã họp kỳ thứ 19, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 4 đảng viên liên quan đến vụ án hình sự “Không truy cứu trách nhiệm hình sự của người có tội” xảy ra tại Công an quận Tây Hồ, gồm:

Ông Phùng Anh Lê, Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an thành phố; nguyên Trưởng Công an quận, nguyên Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ;

Ông Nguyễn Đức Châu, đảng viên Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ;

Ông Vũ Công Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ;

Ông Lê Đình Trung, đảng viên Chi bộ Công an, Đảng bộ xã Đồng Quang, nguyên Phó Trưởng Công an xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai; nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.

