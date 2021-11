Chính trị icon 15/11/2021 15/11/2021

Ngày 15/11, tại Công an tỉnh Điện Biên, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.