Sáng nay (5/1), tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ phát động ra quân "Năm An toàn giao thông 2021" và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân năm 2021.

Tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban ATGT quốc gia, các Bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch "Năm An toàn giao thông 2021". Phấn đấu kéo giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2020, khắc phục ùn tắc giao thông tại thủ đô Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ phát động

Để bảo đảm an toàn cho nhân dân đón Tết Nguyên đán, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, không vì Tết mà nể nang, xuê xoa.

Cùng với đó, cương quyết không để phương tiện vận tải, người điều khiển, nhân viên phục vụ và hành khách không tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 khi tham gia giao thông. Có phương án ứng phó hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm Covid-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện công cộng. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện giao thông hoặc địa bàn thuộc phạm vi quản lý.



Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về mua bán, vận chuyển chất nổ, chất cháy, các loại pháo, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh giao các sở ban ngành, địa phương trên địa bàn thủ đô huy động tối đa các lực lượng tăng cường hướng dẫn, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ, đường vành đai ra, vào nội đô, nhất là thời điểm trước và sau kỳ nghỉ Tết và lễ hội.

Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về TTATGT, đồng thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân.

Sở GTVT, Công an TP, Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe ô tô kinh doanh vận tải có sử dụng chất ma túy và các chất kích thích khác. Tăng cường kiểm tra ATGT tại bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch, đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt đường bộ và đường sắt.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, ghi nhận các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc TP vi phạm quy định về TTATGT, thông báo đến cơ quan, đơn vị chủ quản của người vi phạm để phối hợp quản lý. Đồng thời, có văn bản gửi Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tăng cường công tác tổ chức giao thông hợp lý, khoa học; tiếp tục tập trung xử lý các điểm ùn tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông.

Không để người dân không có phương tiện về quê đón Tết, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định. Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội, Sở GTVT, các Sở, ngành và các đơn vị liên quan chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

