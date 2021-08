Trong hôm nay đã diễn ra các hoạt động gặp gỡ tiếp xúc trao đổi giữa Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, địa phương hai nước: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến gặp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandon. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gặp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong và dự lễ trao tặng Huân chương của Bộ Công an Lào nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân Lào. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath và cắt băng khánh thành Trường Lý luận Chính trị QĐND Lào. Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung gặp Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào Thoongsavanh Phomvihane. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên gặp Bộ trưởng Công Thương Lào Khampheng Xaysompheng và gặp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Daovong Phonkeo. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gặp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Xibualypha. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương gặp Chủ tịch tỉnh Xaysomboun Khamlieng Outthakaison.