Dẫn lời câu hát "quê hương mỗi người chỉ một”, Thủ tướng nhắn nhủ đến bà con kiều bào: "Chỉ cần là người Việt Nam, ở bất cứ đâu, khi nhìn thấy nhau cũng cảm thấy ấm cúng".

Chiều 31/10, theo giờ địa phương (buổi tối giờ Việt Nam) tại thành phố Edinburgh, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp mặt rất thân tình và ấm cúng với cộng đồng người Việt Nam sống tại đây.

Mong sớm mở lại đường bay Việt - Anh

Mở đầu buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long cho biết, nhận được tin Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Anh thăm và làm việc, các hội đoàn người Việt tại Anh và Ireland đã tề tựu về đây. Điều đó cho thấy tình cảm, sự ủng hộ to lớn của bà con kiều bào với đất nước, Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động trước tấm lòng của bà con kiều bào tại Anh đã luôn hướng về quê hương trong những lúc khó khăn. Ảnh: Thu Hằng

Đại sứ cho biết, tại Anh và Ireland có khoảng hơn 100.000 người Việt Nam sinh sống cùng với số lượng sinh viên hơn 13.000 em. Bà con luôn hướng về quê hương và gần 2 năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại đây đã hỗ trợ đất nước phòng chống dịch với nhiều hình thức thiết thực.

Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Anh Nguyễn Thị Anh Đào cho hay, sau 2 năm đóng cửa vì dịch Covid-19, đồng bào Việt Nam tại Anh rất mong muốn được về thăm quê hương.

“Chúng tôi rất hiểu Chính phủ phải lo kiểm soát dịch trong nước, nhưng mạo muội đề xuất khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, Chính phủ sẽ ưu tiên cho nối lại chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và Anh”, bà Đào nói.

Ông Hoàng Việt Phương, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh cũng chia sẻ, sau 2 năm khó khăn vì dịch bệnh, các dự án đầu tư về Việt Nam bị đình trệ, việc đàm phán có nhiều bất cập do không thể gặp mặt trực tiếp.

Vì vậy, ông mong Thủ tướng và các lãnh đạo Việt Nam xem xét tạo điều kiện hơn cho việc đi lại giữa hai nước, nhất là mở lại đường bay và nới lỏng cách ly với những người tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Quê hương mỗi người chỉ một

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất xúc động trước tấm lòng hướng về quê hương của bà con kiều bào. Dẫn lời bài hát "Quê hương" của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch “quê hương mỗi người chỉ một”, người đứng đầu Chính phủ nhắn nhủ: "Chỉ cần là người Việt Nam, ở bất cứ đâu, khi nhìn thấy nhau cũng cảm thấy ấm cúng".

Thủ tướng nhắc lại cách đây 35 năm, khi đất nước chưa đổi mới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chưa đến 100 USD, làm không đủ ăn, thu không đủ chi. Nhưng sau 35 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng lên gần 3.000 USD, và đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế, uy tín, tiềm lực như ngày nay. Có được kết quả này là nhờ sự phấn đấu liên tục của dân tộc ta, nhờ tinh thần đại đoàn kết và quyết tâm lớn, nỗ lực cao cùng cố gắng vượt bậc của cả dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mỗi người tự lo cho mình, tức là lo cho đất nước. Ảnh: Thu Hằng

Ông cho rằng, Việt Nam tất nhiên không thể so sánh với Anh hay Scotland, vì họ có nền công nghiệp đầu tiên trên thế giới và có điều kiện thuận lợi hơn ta rất nhiều, nhưng các nhà tỷ phú, nhà đầu tư lớn đều thể hiện sự ngưỡng mộ với Việt Nam.

Nhắc đến việc Thủ tướng Việt Nam là lãnh đạo duy nhất trong 120 nguyên thủ quốc gia tới Anh dự COP26 được Thủ hiến vùng Scotland tiếp tại nhà riêng, vào ngày chủ nhật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Điều đó thể hiện sự tôn trọng của nước bạn đối với Việt Nam".

Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai về vấn đề nhân quyền

Sau đổi mới, Việt Nam xác định rõ đường lối đối ngoại là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động hội nhập, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Nhắc lại tại Hội nghị Cấp cao ASEAN vừa diễn ra, nội dung chính được các nước đề cập là vấn đề chống dịch, khôi phục kinh tế và tình hình Biển Đông, Thủ tướng cho biết, riêng với vấn đề Biển Đông, Việt Nam thể hiện quan điểm yêu cầu mọi tranh chấp phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình; đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng hải trên Biển Đông.

“Tất cả ủng hộ đề xuất, mong muốn của chúng ta”, người đứng đầu Chính phủ khẳng định xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển là xu thế không thể đảo ngược, và Việt Nam kiên trì theo đuổi đường lối này.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng Bộ trưởng một số bộ ngành tháp tùng Thủ tướng. Ảnh: Thu Hằng

Nhấn mạnh mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, Thủ tướng thẳng thắn nói: “Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân, không để ai thiếu ăn thiếu mặc, khi khó khăn không bỏ ai lại phía sau”. Theo ông, muốn hòa bình, ổn định, phát triển thì phải có dân chủ, không áp đặt, không xuyên tạc.

Thủ tướng cho biết thêm, Việt Nam ký 17 hiệp định thương mại tự do với 60 quốc gia, bao gồm tất cả thị trường, đối tác lớn nhất và khu vực có thương mại đầu tư lớn nhất. Đó là minh chứng Việt Nam đi đúng hướng.

Thủ tướng khái quát nhiều sự kiện chính trị quan trọng mà Việt Nam tổ chức thành công trong năm 2021 dù bối cảnh đại dịch Covid-19. Nhất là đợt dịch lần thứ 4 bùng phát khiến cả thế giới bất ngờ và Việt Nam không phải là ngoại lệ.

Qua khó khăn chúng ta trưởng thành lên và đưa ra lý luận về chống Covid-19 với 3 trụ cột chính: cách ly hẹp, xét nghiệm thần tốc và điều trị từ sớm, từ xa. Cùng với đó là 5K + vắc xin. Và tình hình Việt Nam hiện nay các cân đối lớn của nền kinh tế lớn vẫn đảm bảo, thu vẫn đủ chi, lương thực thực phẩm đủ, xuất khẩu vẫn tăng.

“Ta chưa có độ phủ vắc xin như Anh nhưng ta quyết tâm mở cửa. Anh có 500 tỷ USD để vực lại nền kinh tế nhưng chúng ta không có số tiền đó", Thủ tướng nhấn mạnh, trong điều kiện như thế mà chúng ta đạt được những kết quả trên, thì đấy là Việt Nam. Lời nói này của Thủ tướng đã khiến cho bà con kiều bào hưởng ứng bằng những tràng pháo tay vang dội hội trường.

Thủ tướng khẳng định, đến dự Hội nghị COP26, Việt Nam sẽ có cam kết mạnh mẽ và khó mấy cũng phải thực hiện, vì qua mỗi lần khó khăn, chúng ta lại vươn lên, trưởng thành và lại hiên ngang.

Cuối phần phát biểu, Thủ tướng khẳng định, bà con kiều bào là một bộ phận không thể thiếu của đất nước và là động lực của dân tộc. “Ai là người Việt Nam, dù ở đâu trên trái đất này, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ họ khi cần”.

Nghị quyết Đại hội Đảng XIII nêu rõ việc lấy con người là mục tiêu, trung tâm, chủ thể của sự phát triển, với tinh thần "mỗi người tự lo cho mình, tức là lo cho đất nước". Thủ tướng kêu gọi tinh thần đại đoàn kết dân tộc để giúp đất nước vượt qua khó khăn, xây dựng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Thu Hằng (từ Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh)