Nhân dịp hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 17 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày mai (27/11), nhận lời mời của Chính phủ nước CHND Trung Hoa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi hình phát biểu chúc mừng hội chợ.

Thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, tôi vui mừng phát biểu tại Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 17, được tổ chức tháng 11/2020, kỷ niệm 10 năm thành lập Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN, cũng là Năm hợp tác kinh tế số Trung Quốc - ASEAN, thúc đẩy hợp tác, đóng góp vào thương mại và tăng trưởng của cả hai bên Trung Quốc và ASEAN.

Tôi chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạt nhân Lãnh đạo của Trung Quốc và Chính phủ, nhân dân Trung Quốc đã sớm khắc phục khó khăn của đại dịch Covid-19 và đạt nhiều kết quả nổi bật trong phục hồi, phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng đánh giá cao Trung Quốc đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh và hỗ trợ các quốc gia gặp khó khăn.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hợp tác ASEAN - Trung Quốc vẫn duy trì đà phát triển tích cực, nhất là kinh tế - thương mại và ủng hộ nhau trong chống dịch Covid-19. Trung Quốc hơn 10 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN. Riêng trong 6 tháng 2020, ASEAN lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, kim ngạch đạt 300 tỷ USD, trong đó phần kim ngạch của Việt Nam đóng góp 20%, và ngay trong cơn “bão“ dịch Covid-19, ASEAN - Trung Quốc đang là một trong số ít các cặp đối tác trên thế giới giữ mức tăng trưởng rất tích cực từ đầu năm đến nay.

Trong năm 2020, khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, với chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng”, ASEAN tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất, duy trì đà hợp tác, ứng phó mạnh mẽ với đại dịch Covid-19 gây ra, đồng thời hợp tác hiệu quả với các đối tác, củng cố vai trò trung tâm trong các vấn đề an ninh khu vực. Đặc biệt là trong dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 37 giữa tháng 11/2020 vừa qua, 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác, trong đó có Trung Quốc, do đồng chí Thủ tướng Lý Khắc Cường tham dự, đã ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tạo ra thị trường lớn với dân số 2,2 tỷ người và quy mô GDP đạt 26.200 tỷ USD. Đây là thành tựu đáng tự hào, khẳng định mạnh mẽ xu thế thương mại tự do đa phương mở, cân bằng, dựa trên luật lệ.

Việt Nam thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển với nhiều giải pháp khôi phục kinh tế, bảo đảm đời sống người dân, tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do lớn CPTPP, EVFTA, RCEP. Tại các kỳ CAEXPO, Việt Nam luôn là nước có đông doanh nghiệp tham gia nhất, số gian hàng nhiều nhất trong ASEAN. Tại CAEXPO năm nay, chúng tôi sẽ trưng bày trực tuyến đến hết năm 2020, mở rộng cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp.

Năm 2020 kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 2020). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đã tiến hành 2 lần điện đàm, đưa ra những định hướng lớn để thúc đẩy Quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương đi vào chiều sâu hiệu quả.

Việt Nam đang cùng các nước ASEAN hướng về Tầm nhìn Cộng đồng 2025, mở rộng hợp tác với đối tác láng giềng Trung Quốc trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, hai bên cùng có lợi, đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

