Sáng 12/2 (mùng 1 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm và chúc mừng năm mới các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tại TP Đà Nẵng, Quận uỷ Hải Châu và UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết các đơn vị LLVT TP Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Minh Trang

Báo cáo với Thủ tướng về những hoạt động nổi bật trong năm 2020, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, năm 2020 tình hình thế giới, trong nước và TP Đà Nẵng diễn biến phức tạp.

Đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lụt gây thiệt hại nặng nề, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội cũng như việc triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị LLVT TP.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trực tiếp là Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thành ủy, UBND TP, LLVT TP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đơn vị LLVT TP trong năm đã luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị định 03/2019/NĐCP của Chính phủ về phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị LLVT TP Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Minh Trang

LLVT TP cùng với ngành y tế là lá chắn vững chắc trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch thứ 2. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các đơn vị LLVT TP đã làm nòng cốt trong kiểm soát người, phương tiện ra vào TP; khử trùng, tiêu độc, bảo đảm an ninh trật tự các điểm phong tỏa, phục vụ các khu cách ly tập trung và duy trì giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, theo chức năng nhiệm vụ, mỗi lực lượng đều tích cực thi đua và đạt được thành tích nổi bật như: Bộ đội biên phòng TP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới biển, nhất là tội phạm về ma túy, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại. Bộ Chỉ huy quân sự TP đã làm tốt công tác quản lý, tuyển chọn công dân nhập ngũ và công tác dân vận, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Công an Thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự địa bàn nội địa.

Thủ tướng trao quà cho các đơn vị LLVT TP Đà Nẵng nhân dịp đầu năm Tân Sửu. Ảnh: VGP/Minh Trang

Phát biểu tại buổi thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích về mọi mặt của các đơn vị LLVT TP Đà Nẵng, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2020.

Các đơn vị LLVT Đà Nẵng đã trực tiếp ngày đêm phối hợp, hỗ trợ các địa phương miền Trung đẩy lùi đại dịch, thiên tai. Dưới sự chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND TP. Đà Nẵng, nền quốc phòng toàn dân của Thành phố được giữ vững, an ninh trật tự được đảm bảo, nhiều biện pháp được triển khai hiệu quả, sự phối hợp của 3 lực lượng quân đội, công an, biên phòng được tăng cường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đà Nẵng là một địa bàn trọng điểm, chiến lược của quốc gia, vì vậy trong thời gian tới, ông đề nghị các đơn vị tiếp tục đề cao cảnh giác, phát hiện kịp thời và có các phương án cụ thể trước mọi tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, nỗ lực đến năm 2030, lực lượng quân đội, công an phải đi đầu trong công cuộc cải tiến, hiện đại hóa, đảm bảo vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, đảm bảo bình yên cho Tổ quốc trong thời kỳ mới.

“Bên cạnh đó, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các đơn vị LLVT đều đã có chương trình hành động cụ thể, do đó cần phải thực hiện tốt Nghị quyết ngay từ năm đầu. Với truyền thống lịch sử quý báu, anh hùng trong chiến tranh, tôi tin tưởng các đơn vị LLVT TP sẽ là những đơn vị đi đầu thực hiện Nghị quyết một cách sáng tạo, cụ thể, quyết liệt ở địa phương, ở địa bàn phụ trách”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc Tết tại quận Hải Châu. Ảnh: VGP/Minh Trang

Đến thăm và chúc Tết tại Quận uỷ Hải Châu và phường Thuận Phước (quận Hải Châu), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đơn vị cố gắng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng quận thông minh, phường thông minh, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh trật tự và thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Ảnh: VGP/Minh Trang

Trong năm mới Tân Sửu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tại TP Đà Nẵng đạt được nhiều thành tích mới, làm tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự xã hội.

Theo VGP