Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ nằm trong tổng thể trục đường cao tốc từ TP.HCM đến Cần Thơ, và là một bộ phận của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, đoạn TP HCM - Trung Lương đã được sử dụng từ tháng 2/2010; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận đang được đầu tư theo hình thức BOT, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2021, cầu Mỹ Thuận 2 đang được đầu tư xây dựng bằng vốn trái phiếu Chính phủ, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2023. Do đó, việc đầu tư đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ nhằm hoàn chỉnh toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Cần Thơ theo quy hoạch đã phê duyệt là hết sức cần thiết và cấp bách. Việc đầu tư xây dựng ngay đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 góp phần giải quyết nhu cầu vận tải khi tuyến QL1 đã quá tải, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh của các tỉnh ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung; giảm thiểu tai nạn giao thông trên QL1; từng bước hoàn chỉnh mạng đường bộ cao tốc theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1, do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Tổng công ty ĐTPT&QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long được giao là đơn vị quản lý dự án. Dự án dài khoảng 22,97Km, đi qua các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp. Điểm đầu dự án thuộc địa phận phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long và điểm cuối tại nút giao Chà Và kết nối QL1 hiện hữu, thuộc xã Thuận An, TX Bình Minh. Dự án có tổng vốn hơn 4.826 tỷ đồng.