Sáng nay (17/2), trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ghi nhận kết quả đạt được của VPCP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao VPCP đã tham mưu tốt cho Chính phủ về chăm lo Tết, phục vụ nhân dân, ban hành các chỉ thị, công điện, tổ chức các đợt kiểm tra đôn đốc hay xử lý các vấn đề hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

“Trước Tết, đặc biệt là trong Tết, VPCP đã làm tốt công tác báo cáo thường xuyên cho lãnh đạo Chính phủ”, Thủ tướng nói.

Theo đó, cơ bản tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước là tốt, hàng hóa phong phú, đa dạng ở mọi vùng… An sinh xã hội được quan tâm, nhất là với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, vùng thiên tai; đã giải quyết kịp thời trên 9.000 tấn gạo hỗ trợ các vùng thiên tai, lũ lụt.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Đặc biệt, chúng ta đã chỉ đạo phòng chống Covid-19 kịp thời, quyết liệt trước, trong và sau Tết; có những biện pháp để chia sẻ với các công nhân, người lao động, người dân đón Tết xa nhà, ở lại tại chỗ, hạn chế đi lại, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng đánh giá cao cố gắng, phục vụ chu đáo của VPCP đối với sự điều hành của Chính phủ trong suốt năm 2020, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau Tết: “Các đồng chí đã làm nhiều việc hiệu quả, thể hiện Chính phủ lo cho dân, hướng về người dân, công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng”.

Thủ tướng đề nghị VPCP tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chuẩn bị phục vụ tốt các cuộc họp, các hoạt động của lãnh đạo Chính phủ theo lịch công tác. Theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh Covid-19 để tham mưu, đề xuất các quyết sách.

“VPCP kịp thời tham mưu các giải pháp hiệu quả để ứng phó kịp thời dịch bệnh, không để trong chỉ đạo điều hành có vướng mắc xảy ra, đặc biệt thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau Tết”, Thủ tướng nói.

Cuộc sống vẫn phát triển, người dân cần thu nhập, do đó, cần xử lý các vấn đề, vướng mắc trên tinh thần bảo vệ sức khỏe nhân dân nhưng cần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép.

“Vì vậy, cán bộ, công chức VPCP phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính”, Thủ tướng yêu cầu. VPCP cần phát động đợt thi đua làm việc ngay sau Tết, tạo không khí làm việc phấn khởi, khí thế mới trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ngay từ đầu năm, nhất là các nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 05 ngày 28/1/2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Triển khai các biện pháp quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh

Phát biểu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư và Điện của Thường trực Ban Bí Thư; từ trước Tết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết, Thủ tướng đã ban hành 1 công điện, 2 chỉ thị chỉ đạo công tác chuẩn bị Tết.

Ngay trong dịp Tết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã họp trực tuyến (ngày 29 Tết và ngày mùng 2 Tết); Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo và 26 địa phương (ngày mùng 4 Tết) để triển khai các biện pháp quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh.

Nhiều biện pháp đồng bộ cũng đã được triển khai để vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm cho nhân dân cả nước đón Tết an toàn, ý nghĩa...

Các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ, chăm lo Tết cho nhân dân. Chính phủ hỗ trợ 9.082 tấn gạo cứu đói cho 605.501 khẩu của 14 tỉnh và 2.498 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 166.560 khẩu của 5 tỉnh.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông cả nước trong 7 ngày Tết, giảm trên cả 3 tiêu chí so với năm trước.

Đối với cơ quan VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, Lãnh đạo, Đảng ủy và Công đoàn VPCP đã quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn.

Các vụ, cục, đơn vị bảo đảm trực và ứng trực đúng quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đến các cấp lãnh đạo, xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ quan.

Xác định năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quán triệt Nghị quyết của Chính phủ, VPCP đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của VPCP với chủ đề hành động là “Kỷ cương-Trách nhiệm-Chuyên nghiệp-Hiện đại-Hiệu quả", quyết tâm nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu dự thảo. Hướng dẫn, đôn đốc các nhiệm vụ tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tiếp tục xây dựng VPCP không giấy tờ, chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm an toàn, an ninh các hệ thống.

"Khó khăn gấp đôi thì VPCP sẽ cố gắng gấp 3, gấp 4", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP khẳng định.

