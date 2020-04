Chính trị icon 3 giờ trước 3 giờ trước

Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an hôm nay tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.