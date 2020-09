Sáng nay (19/9), tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

Cùng tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo nhiều ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo

Bộ Chính trị cơ bản nhất trí chủ đề Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đầy đủ, cô đọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng bộ, nhân dân TP, bảo đảm tính kế thừa, phát triển kết quả của nhiệm kỳ trước.

Dự thảo Báo cáo Chính trị có tính khái quát cao, bám sát 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đánh giá khá đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được trên các lĩnh vực; chỉ ra 7 nhóm hạn chế, khuyết điểm, 5 bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tập trung vào 14 vấn đề, trong đó khẳng định vai trò, tầm quan trọng hàng đầu của nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ TP trong sạch vững mạnh.

Bộ Chính trị cho rằng, Dự thảo Báo cáo Chính trị cần phân tích, tổng kết, so sánh với vùng, cả nước, với nhiệm kỳ trước, nâng cao hơn nữa tính khái quát, tính lãnh đạo.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, có nhiều cách làm sáng tạo, quyết tâm đưa các Nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ TP đi vào thực tiễn cuộc sống. Kết quả đạt được khá toàn diện, TP hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày báo cáo

Đảng bộ TP gương mẫu thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp, củng cố tinh gọn về tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.



Bộ Chính trị phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời gợi mở một số nội dung cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung trong nhiệm kỳ tới. Trước hết, cần rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu về phát triển kinh tế cho phù tình hình thực tế, nhất là dưới tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Với GRDP bình quân đầu người đạt 5.420 USD, Hà Nội bước sang giai đoạn phát triển mới, khác về chất, cần nghiên cứu, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển bền vững như chỉ số phát triển con người, tuổi thọ, chỉ số bền vững môi trường…



Bộ Chính trị lưu ý, Hà Nội cần hướng tới trình độ phát triển ngang tầm khu vực và quốc tế; phân tích sâu hơn nguyên nhân của việc TP chưa tạo được các “đột phá lớn” cho phát triển kinh tế; làm rõ hơn việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của Bộ Chính trị, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện, chuẩn bị thật tốt và tổ chức Đại hội Đảng bộ TP

Bộ Chính trị nhấn mạnh, cần đánh giá, làm rõ vai trò trung tâm của Thủ đô là đầu tàu dẫn dắt, đồng thời chia sẻ lợi ích với các địa phương trong vùng và cả nước, từ đó đề ra chiến lược phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, là động lực lan tỏa, hạt nhân để gắn kết hiệu quả, bền vững và tích hợp được tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong vai trò trung tâm, cửa ngõ quốc tế và thể hiện vai trò hạt nhân, tiên phong, dẫn dắt của Hà Nội.

Làm được thì thưởng không làm được thì phạt, vi phạm thì xử lý



Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Thành ủy Hà Nội; đồng thời lưu ý một vấn đề lớn cần chú trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ sắp tới.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Nội cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, vị thế và trách nhiệm của Thủ đô và Đảng bộ Thủ đô. Hà Nội có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, vì Hà Nội là Thủ đô của cả nước, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, bộ mặt của quốc gia, trái tim của cả nước, TP vì hòa bình.

Vị thế Hà Nội bây giờ khác xưa nhiều, quy mô lớn, không chỉ có 36 phố phường, không chỉ có Cổ Loa, mà bây giờ mở rộng ra rất nhiều. Nếu nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và yêu cầu cao như bây giờ.

Yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn các địa phương khác

Hà Nội có lịch sử ngàn năm văn hiến, nền văn hóa lâu đời, truyền thống cách mạng vẻ vang; tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam. Cổ Loa, Đông Đô, Thăng Long, Hà Nội là tiêu biểu cho lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Hà Nội linh thiêng và hào hoa, niềm tin và hy vọng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần khơi dậy tinh thần tự hào, tình yêu, trách nhiệm với Hà Nội, nơi tụ khí của tinh hoa, địa linh nhân kiệt với biết bao địa danh và anh tài nổi tiếng, khí phách Thăng Long, hồn thiêng sông núi…

Hà Nội có nhiều thời cơ, thuận lợi phát triển, nơi các cơ quan Trung ương đặt trụ sở… Người Hà Nội hào hoa, thanh lịch: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”; cần tuyên truyền trong dân, giáo dục thế hệ trẻ, trong trường học, khơi dậy niềm tự hào, tự trọng, lòng tin, từ đó thấy rõ trách nhiệm đối với Hà Nội.

Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương về tất cả mọi phương diện, lâu nay đã quyết tâm rồi, Đại hội này cần có bước chuyển biến mới - đây là yêu cầu khách quan.

Nói đến Hà Nội phải nói đến toàn diện các lĩnh vực, phát triển kinh tế là quan trọng, nhưng phải chú trọng văn hóa, Hà Nội phải văn minh, thanh lịch, cụ thể hóa tiêu chí xây dựng người Hà Nội, xây dựng Thủ đô, đặc biệt là vấn đề quản lý đô thị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não Trung ương…

Hà Nội trước hết là trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa, tiêu biểu cho nền văn hóa Việt Nam, phát triển kinh tế nhưng phải có văn hóa, có quy hoạch, không phát triển tự do, lộn xộn… đã làm thì dứt điểm, đúng kế hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Muốn vậy phải xây dựng Đảng, xây dựng con người, xây dựng tổ chức, kỷ cương kỷ luật, làm ăn bài bản, có kiểm tra, phân công trách nhiệm rõ ràng; làm được thì thưởng không làm được thì phạt, vi phạm thì xử lý.

Tổ chức Đảng phải tốt, lãnh đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, nhạy bén, chủ trương đúng, hành động quyết liệt, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, xử lý cho nghiêm, tuyệt đối không được tự mãn…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý, Thủ đô Hà Nội là bộ mặt cả nước, bộ mặt quốc gia, hình ảnh Việt Nam, cần mở rộng quan hệ với thủ đô các nước, đồng thời tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Trung ương có trách nhiệm quan tâm giúp đỡ Hà Nội, tạo điều kiện về cơ chế, bố trí cán bộ…; đồng thời Hà Nội cũng phải vận dụng và phát triển sáng tạo, từ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, có bước đi, cách làm phù hợp; phối hợp với các địa phương khác. Mỗi địa phương đều có thế mạnh riêng, Hà Nội cần tăng cường hợp tác, tận dụng thế mạnh của các địa phương khác, với tinh thần Hà Nội vì cả nước và cả nước vì Hà Nội.

Theo TTXVN