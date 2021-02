Trước thời khắc giao thừa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đi bộ bên Hồ Gươm, ân cần thăm hỏi, chúc Tết nhân dân và du khách...

Trong không khí cả nước vui tươi, phấn khởi đón chào Năm mới Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và thành công của Đại hội XIII của Đảng, tối nay (11/2), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại hội trường Thành ủy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo TP Hà Nội báo cáo những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua và tình hình nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương Tượng đài Vua Lý Thái Tổ tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, tưởng nhớ công ơn các vị tiên hiền, tiên liệt, các liệt tổ, liệt tông đã dày công xây dựng và bảo vệ non sông đất nước, để con cháu ngày nay được chung hưởng thái bình, độc lập, tự do.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc.

Trong không khí ấm áp của ngày đầu xuân mới, thư thái đi bộ bên bờ Hồ Gươm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết nhân dân và du khách tham quan.

Đến dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Đền Ngọc Sơn, Tổng Bí thư tưởng nhớ công ơn các vị tiên hiền, tiên liệt, các liệt tổ, liệt tông đã dày công xây dựng và bảo vệ non sông đất nước.

Dâng hương cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và một số cán bộ khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện, thăm hỏi, chúc Tết bà con nhân dân vui đón giao thừa tại khu vực Hồ Gươm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết đại diện bô lão, người cao tuổi thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện và mừng tuổi công nhân môi trường đang làm nhiệm vụ.

Phạm Hải - Trần Thường - Hương Quỳnh