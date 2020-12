Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng lực lượng Công an, từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ phải thật sự trong sạch, vững mạnh hết lòng vì nước, vì dân, vì Đảng và hệ thống chính trị.

Chiều 1/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả công tác nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong năm 2020, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; định hướng những vấn đề nội dung lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá các báo cáo được chuẩn bị hết sức chu đáo; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tập hợp, báo cáo, chuẩn bị kỹ lưỡng thêm để tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc sắp tới cho tốt, tạo khí thế mới, một không khí phấn chấn để bước vào năm mới, bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao và đạt được thành tựu lớn hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2020 đầy ắp các sự kiện trong nước, quốc tế; có rất nhiều công việc đột xuất, có nhiều nhiệm vụ to lớn, nặng nề, phức tạp, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ liên tiếp ảnh hưởng đến miền Trung,... Trong bối cảnh ấy, nước ta phải chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong khi đó vẫn phải bảo đảm phát triển tất cả các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Tuy nhiên, năm 2020 để lại dấu ấn tốt đẹp. Nước ta đã vượt qua các khó khăn; không khí trong xã hội, trong nhân dân phấn chấn, phấn khởi. Quan hệ quốc tế tốt đẹp, Việt Nam đảm nhiệm tốt năm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

"Riêng ngành Công an, phải nói là 1 năm rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt. Vấn đề quan trọng là bây giờ chúng ta phải đi sâu phân tích thêm nguyên nhân vì sao đạt được điều đó. Nguyên nhân đến từ chủ trương, nguyên nhân từ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hay đoàn kết, có sự phân công kiểm tra, phối hợp,..." - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đồng thời đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết sâu sắc hơn về vấn đề này.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2021 mở đầu cho thập kỷ mới, một thời kỳ phát triển mới của đất nước sau kết quả Đại hội XIII sắp tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng tình với phương hướng trong các báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng thời nhấn mạnh thêm 4 nội dung.

Trước hết, với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Công an phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tất cả các địa bàn, các địa phương, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, từ Nam chí Bắc, khắp các vùng, miền, các ngành; phải giữ gìn đất nước tiếp tục phát triển, không ngừng vươn lên sánh với các nước ở năm châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các đại biểu dự hội nghị.

"Muốn thế phải triển khai toàn diện tất cả các chiến lược, nghị quyết, quyết định,... của Đảng, Nhà nước. Trong bất cứ hoàn cảnh, phải đảm bảo đất nước được yên ổn, ổn định để phát triển, ngày càng phát triển đi lên, đánh dấu một mốc phát triển mới trong giai đoạn mới" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là phải cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thật chủ động, chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm những chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống.

"Tinh thần là Công an tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đã làm tốt rồi, làm mạnh hơn nữa, làm bài bản hơn nữa, chất lượng, hiệu quả hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác. Công an đã làm tốt rồi, phải làm mạnh hơn nữa, bài bản, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. Cùng với xây phải kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, phản bác các quan điểm, những tư tưởng sai trái, những việc làm vi phạm pháp luật, trái với lòng dân, trái với chủ trương, chính sách của Đảng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đấu tranh không phải chỉ chống tham nhũng, tiêu cực, còn phải tập trung chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

"Bởi nếu như mà suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ dẫn đến nhiều thứ chứ không phải chỉ có tham nhũng. Vừa qua nhấn mạnh nhiều đấu tranh chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng rất tốt rồi, bắt đúng mạch, đúng bệnh, được lòng dân lắm rồi. Nhưng cái đó mới là một vế" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ; đồng thời yêu cầu ngành Công an chú trọng đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải có sự phối hợp thật chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Công an, Quân đội, Đối ngoại. Công an phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, Tòa án,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng lực lượng Công an, từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ phải thật sự trong sạch, vững mạnh hết lòng vì nước, vì dân, vì Đảng và hệ thống chính trị.

"Còn Đảng còn mình", "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh tinh thần này, đồng thời đề nghị ngành Công an phải hết sức chú ý xây dựng người Công an trong sạch, vững mạnh, lành mạnh; xây dựng về mặt con người, tổ chức, lề lối làm việc,... Đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định.

Theo TTXVN