Sau giờ giải lao, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An Trương Văn Nọ nói thêm về vụ Hồ Duy Hải. Theo ông, vụ án này xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An đến nay đã 12 năm. Vừa rồi, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đưa ra xét xử. “Một vụ án khi đưa ra xét xử là cả một quá trình. Dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh sau khi toà án xét xử cho đến nay, đoàn ĐBQH tỉnh Long An chưa nhận được phản ánh, ý kiến nào của nhân dân, cử tri gửi đến đoàn”, ông Nọ nói. Vị Trưởng đoàn cũng cho hay, MTTQ tỉnh cũng đã tổ chức tiếp xúc cử tri trên 15 huyện, thị, TP toàn tỉnh Long An. Đến thời điểm này không có một ý kiến nào của bà con cử tri liên quan đến vụ án này. “Tôi xin báo cáo thêm để ĐBQH nắm tình hình ý kiến của bà con cử tri trên địa bàn tỉnh Long An”, lời ông Nọ.