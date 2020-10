Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói rõ có hiện tượng chia lương khô cứu trợ. Ông nói điều này để cảnh báo, tránh hiện tượng này, làm tốt công tác cứu trợ miền Trung.

Thượng tướng Lê Chiêm chia sẻ chiều nay (23/10), ông là dân miền Trung, việc cứu hộ, cứu nạn ở đây do ông trực tiếp theo dõi, chỉ đạo từ nhiều cấp, từ tỉnh, huyện, quân khu và Bộ Quốc phòng.

"Cứu hộ, cứu nạn sau những đợt bão lụt, các cấp đặc biệt là quân đội đã tham gia tích cực, từ cơ sở vật chất đến lực lượng con người, phương tiện đều có mặt kịp thời cùng lãnh đạo địa phương và các đơn vị.

Cả hệ thống chính trị tham gia giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả. Điều này được nhân dân đánh giá rất tốt", ông bày tỏ.

Các tỉnh miền Trung hàng hóa cứu trợ đang ứ đọng nhiều

Qua những lần cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ có gặp vấn đề gì hay không, thưa Thứ trưởng?

Vấn đề rút ra là việc đưa hàng cứu trợ đến người dân có nơi, có lúc không tổ chức chặt chẽ, không đến nơi đến chốn, hàng không đến được với người dân, thời gian chậm, chất lượng thấp.

Thượng tướng Lê Chiêm trả lời bên hành lang Quốc hội.

Ở một số địa phương hàng hóa đưa vào kho dự trữ đến hết đợt lũ lụt mới đưa ra thì lúc đó không hiệu quả, không có tác dụng, hàng hóa bị xuống cấp. Cấp phát cho dân như thế là không tốt.

Có nơi, một số người đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn sử dụng hàng đó không đúng mục đích. Ví dụ, lấy một số hàng hóa chuyển đến nơi không đúng đối tượng, sử dụng cho đối tượng khác.

Hay lấy lương khô cho cán bộ làm quà, bánh kẹo cho các nhiệm vụ khác, hàng cao cấp không được chuyển đến nơi cần nhất là người dân bị thiệt hại. Vấn đề này cần khắc phục.

Qua khảo sát, hiện hàng hóa ứ đọng rất nhiều, không vận chuyển được đến nơi người dân cần, đặc biệt là khi đưa tới cứu trợ tại Quảng Trị, Quảng Bình. Lý do là, không có phương tiện, phương pháp thực hiện không khoa học, các tổ chức của địa phương chưa có lực lượng tiếp nhận, phân phối hàng.

Thời gian tới đề nghị địa phương chú ý, dân cần nhất là nơi ăn chốn ở, điều kiện sinh hoạt, thuốc men phòng, chống dịch bệnh. Bảo đảm đời sống lâu dài cho dân, đó là nhà cửa, phương tiện đi lại.

Đảm bảo thóc giống và các vật nuôi, cây trồng để đời sống nhân dân nhanh chóng được khôi phục. Đặc biệt không để dịch bệnh xảy ra với người và gia súc, gia cầm, tạo không khí tốt nhất để giải quyết hậu quả của thiên tai. Làm thế nào tạo ra không khí tốt nhất, toàn dân nhanh chóng cùng bắt tay vào khôi phục đời sống, sản xuất.

Biện pháp tốt nhất là lãnh đạo địa phương các cấp phải vào cuộc, tổ chức bộ phận đứng ra tiếp nhận và phân phối, đưa ngay về vùng cần tiếp nhận.

Ảnh: Thanh Tùng

Những vùng gặp nạn mà hàng hóa của các tổ chức từ thiện không thể băng rừng vượt núi, vượt sông suối vào được thì những tổ chức địa phương phải làm được việc đó, đặc biệt là quân đội, công an, dân quân tự vệ, các hệ thống chính trị tổ chức tiếp nhận và dẫn đường mang vào.

Vì người giúp muốn đem đến tận người dân gặp nạn, mình không thể nhận hàng hóa cứu trợ đó nên phải tổ chức vận chuyển, dẫn người ta đến vùng cần giúp đỡ.

Hiện vẫn còn những vùng mà người dân chưa tiếp cận được hàng cứu trợ trong khi hàng vận chuyển ùn ứ trên đường lại rất nhiều.

Cụ thể hàng hóa cứu trợ ùn ứ ở địa phương nào thưa ông?

Nói chung tất cả những nơi lụt, bão. Vừa rồi Thừa Thiên Huế ra Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa là có. Ngay ở huyện Tây Giang (Quảng Nam) hàng hóa muốn đưa vào còn nhiều xã cô lập nhưng chưa tiếp cận được.

Đó là vấn đề mà chính quyền địa phương nhanh chóng tập trung lực lượng khẩn trương đưa vào khu vực này.

Cảnh tỉnh và chấn chỉnh cán bộ cơ sở

Chuyện lấy lương khô cứu trợ làm quà cho cán bộ ở cơ sở xảy ra cụ thể ở địa phương nào, thưa ông?

Tôi không nói cụ thể địa phương nào, nhưng tình trạng trên là có.

Cho nên, đây là vấn đề cảnh tỉnh và chấn chỉnh ngay đối với cán bộ cơ sở, kể cả lực lượng vũ trang, để tất cả hàng hóa của nhân dân, Nhà nước, quân đội phải được chuyển tới người bị thiệt hại đang cần.

Mưa lũ ở miền Trung năm nay đã xảy ra hiện tượng như trên chưa?

Đến bây giờ chưa phát hiện, nhưng đây là cảnh báo. Chúng tôi cũng rút ra bài học, thấy sau các đợt lũ lụt đều có tình trạng bớt xén chế độ, hàng cứu trợ. Cho nên, lãnh đạo các địa phương phải có trách nhiệm ngăn chặn ngay để hàng hoá đến người dân được hưởng.

Vậy hiện có bao nhiêu xã đang bị cô lập chưa nhận được hàng cứu trợ, thưa ông?

Chưa thống kê hết nhưng các địa phương nắm rất chắc các nơi chưa tiếp cận được như hôm qua ở huyện Tây Giang (Quảng Nam) còn 3 xã chưa tiếp cận được hay Nghệ An, Hà Tĩnh mỗi tỉnh còn 4-5 xã chưa tiếp cận được.

Khi lũ lụt, thời tiết không tốt thì máy bay cũng không dám bay, tàu thuyền chạy cũng rất khó khăn. Hôm nay ngày tốt, có nắng, tất cả phương tiện tiếp cận với các xã để đảm bảo người dân không bị đói, rét.

Quân đội sơ tán dân ở Quảng Trị.

Vừa qua, một số đoàn tự phát do người dân tổ chức vào các địa phương để hỗ trợ người dân xảy ra tai nạn. Điều này có gây áp lực cho lực lượng quân đội ?

Quân đội chúng tôi nếu gặp trường hợp đó là cứu giúp đưa người bị nạn vào bệnh viện để cứu chữa; đồng thời sử dụng các phương tiện để vận chuyển hàng cứu trợ.

Còn hàng của Bộ Quốc phòng đã vào đến các vùng lũ chưa, thưa ông?

Sáng nay, hàng của Bộ Quốc phòng đã vào đến các tỉnh của Quân khu 4 như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Các lực lượng đang chuyển hàng đó đến các địa bàn.

Việc tổ chức các chuyến bay để vận chuyển hàng cứu trợ hiệu quả ra sao?

Quân đội vừa rồi đã xuất cấp hàng loạt phương tiện vận chuyển như: ca nô, các loại phương tiện nhỏ, đảm bảo lực lượng vận tải để xe Quân khu 4, các lực lượng tham gia vận chuyển đưa hàng hóa vào.

Lực lượng bộ đội khiêng vác, trực thăng hàng không không quân đã có 5 chuyến hàng đổ bộ xuống tỉnh Quảng Trị.

Hiện đang chất hàng lên máy bay để sẵn sàng cứu trợ ở những nơi cần thiết. Sân bay Phú Bài (Huế), Đà Nẵng, Nghệ An đã sẵn sàng để làm nhiệm vụ. Lực lượng của chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng với điều kiện là thời tiết cho phép. Nếu thời tiết phức tạp thì rất khó.

Cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ rất quan trọng của quân đội trong thời bình. Công tác phối hợp với các lực lượng khác như thế nào?

Đây là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của bộ đội, nhưng bộ đội không thể đơn độc làm được mà cần sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị.

Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ thống nhất cao với lãnh đạo chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội với công an, dự bị động viên, dân quân tự vệ cơ sở thì rất khó thực hiện.

Thành Nam

