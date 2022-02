Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, Việt Nam - Hàn Quốc đã và đang tích cực chuẩn bị và triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dự kiến sẽ chính thức nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương.

Nhận lời mời của Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong và Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Chương trình Đông Nam Á (SEARP) của OECD từ ngày 9-11/2.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có thể coi là hoạt động chính thức đầu tiên mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng cho biết, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ có các cuộc làm việc với giới chức Hàn Quốc, tập trung thảo luận và thống nhất về các chương trình hành động cho năm kỷ niệm cũng như làm rõ hơn những định hướng cho quan hệ song phương trong thời gian tới mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí.

Các lĩnh vực hợp tác được ưu tiên bao gồm chính trị ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế xã hội vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của hai nước và hai khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á cũng như các khu vực khác. Củng cố các mặt hợp tác hiện có và mở ra các mặt hợp tác mới, khôi phục các lĩnh vực hợp tác bị gián đoạn trong đại dịch.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong.

Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương, đúng với định hướng chung giữa hai nước là nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng sẽ gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc để chúc Tết, thăm hỏi và động viên bà con kiều bào.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Chương trình Đông Nam Á của OECD, do Hàn Quốc chủ trì, với tư cách đồng Chủ tịch chương trình giai đoạn 2022- 2025. Ngoài ra, đại diện cho Việt Nam trong vai trò điều phối viên hợp tác ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2020 – 2023, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng sẽ thảo luận với các đối tác Hàn Quốc về chủ đề này.

Cơ sở để nâng cấp quan hệ giữa hai nước

Đại sứ khẳng định chuyến thăm sẽ mở ra những cơ hội và lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong nỗ lực đề cao chủ nghĩa đa phương – nhất là từ quan điểm và lợi ích của những nước tầm trung và làm tăng sức sống của các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN, Chính sách Hướng Nam tăng cường của Hàn Quốc.

"Chúng ta đã chứng kiến sự phát triển rất năng động của quan hệ song phương Việt – Hàn trong thời gian qua. Dù đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn trong triển khai các hoạt động hợp tác, nhưng tính tổng thể, quan hệ song phương vẫn giữ đà phát triển", Đại sứ Tùng nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp nhau bên lề hội nghị tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ) hồi tháng 9/2021. Ảnh: Trần Thường

Bên cạnh các cuộc điện đàm, trao đổi trực tuyến, hai bên còn tổ chức các chuyến thăm cấp cao. Trong đó, nổi bật là chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong tháng 12/2021 và ngay sau đó là chuyến thăm của Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên. Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug, các Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Chung Eui-yong cũng đã thăm Việt Nam trong các năm 2020 và 2021. Các hoạt động trao đổi cấp cao đã góp phần rất quan trọng trong việc giữ đà quan hệ song phương.

Các lĩnh vực chủ chốt trong quan hệ song phương tiếp tục phát triển. Theo số liệu đến cuối tháng 11/2021, thương mại hai chiều đạt 70,38 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2020.

Trong năm 2021, Hàn Quốc đã trở thành nước đầu tư trực tiếp lớn thứ hai ở Việt Nam với tổng mức đầu tư trong năm đạt 7,4 tỷ USD, tăng 85% so với năm 2020. Hàn Quốc tiếp tục là nước cấp viện trợ phát triển lớn thứ hai cho Việt Nam với mức cam kết là 1,5 tỷ USD trong giai đoạn 2016 - 2020.

Cộng đồng Việt Nam ở Hàn Quốc (ước tính trên 240.000 người) và cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam (khoảng 200.000 người) tiếp tục khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tăng cường thích ứng trong bối cảnh đại dịch.

Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, trong đó có ASEAN và các cơ chế đa phương khu vực do ASEAN dẫn dắt, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương cũng như trong các cơ chế thương mại đa phương như Hiệp định Tự do thương mại ASEAN-Hàn Quốc, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và kể cả trong các cơ chế tiểu khu vực như Me Kong.

Đặc biệt, hai nước đã hỗ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả trong các tình huống cần thiết. Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã tặng cho Việt Nam trên 1,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Doanh nghiệp và các tổ chức hữu nghị Hàn Quốc đã đóng góp hơn 20 triệu USD vào Quỹ Vắc xin của Việt Nam cũng như nhiều viện trợ hiện vật giúp Việt Nam chống dịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug trong chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc hồi tháng 12/2021. Ảnh: Doãn Tấn

Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã kịp thời đảm bảo nguồn cung tới 30% nhu cầu về urê cho thị trường Hàn Quốc và các địa phương của Việt Nam đã tích cực giúp đỡ doanh nghiệp Hàn Quốc đảm bảo sản xuất kinh doanh trong giai đoạn chống dịch.

Sự phát triển của các lĩnh vực hợp tác kể trên đã góp phần nâng mức độ tin cậy và sự hiểu biết giữa hai nước trên các cấp độ quốc gia, địa phương và nhân dân. Đó chính là cơ sở để hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Đại sứ Việt Nam đánh giá tiềm năng hợp tác song phương còn rất lớn. Hai bên đặt ra mục tiêu phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD năm 2023 và 150 tỷ USD năm 2030 theo hướng cân bằng cán cân thương mại hơn và khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam trong khi đưa các doanh nghiệp Việt Nam lên mức cao hơn trong các chuỗi cung ứng và giá trị.

Hai bên đã và đang tích cực chuẩn bị và triển khai nhiều hoạt động trong kế hoạch kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cho hay, hai bên sẽ tổ chức các chuyến thăm, sự kiện cấp nhà nước, trao đổi điện mừng cấp cao vào ngày kỷ niệm 22/12, theo đó hai bên dự kiến sẽ chính thức nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương.

Các hội đoàn hữu nghị và các địa phương của hai bên cũng sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao . . . sẽ được tổ chức tại cả hai nước.

Bộ Ngoại giao hai nước đã mời được một số nhân vật tiêu biểu có đóng góp vào quá trình hình thành và phát triển quan hệ song phương, tham gia tổng kết 30 năm quan hệ cũng như đề xuất các biện pháp mới đưa quan hệ tiếp tục phát triển.

Trần Thường