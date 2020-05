Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng (BCĐ).

BCĐ thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo do đã được giải quyết.

Trụ sở CDC Hà Nội

Đồng thời thống nhất đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, công ty CP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại Việt Nam và các đơn vị liên quan vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 5/5, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay, ngày 22/4 cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội.

7 bị can đã bị khởi tố, trong đó bắt 6 bị can và 1 bị can cho tại ngoại.

Kết quả bước đầu xác định các đối tượng cùng các công ty cấu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Covid-19 lên gấp 3 lần.

Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và cũng tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp lại khoản tiền này.

7 bị can gồm: - Nguyễn Nhật Cảm, SN 1963, Giám đốc CDC Hà Nội; - Nguyễn Vũ Hà Thanh, SN 1979, Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội; - Đào Thế Vinh, SN 1975, Giám đốc công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST); - Nguyễn Trần Duy, SN 1980, Tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; - Nguyễn Ngọc Nhất, SN 1986, nhân viên công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech; - Nguyễn Thanh Tuyền, SN 1985, nhân viên công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông; - Lê Xuân Tuấn, SN 1982, nhân viên Phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội.

Hương Quỳnh