Công an phường ở TP Long Xuyên, An Giang dùng xe chuyên dụng đưa 2 phụ nữ đau tim, ngất xỉu vào bệnh viện cấp cứu trong điều kiện hơi đây đang giãn cách xã hội.

Trong điều kiện giãn cách xã hội, người dân gặp khó khăn trong đi lại, công an một số phường ở thành phố Long Xuyên đã liên tiếp có các hành động hỗ trợ kịp thời với người dân cần đi cấp cứu.

Theo Công an thành phố Long Xuyên, chỉ trong 3 ngày từ ngày 9/8 đến 11/8, lực lượng công an ở các phường Mỹ Thạnh, Mỹ Long, Mỹ Xuyên đã có những việc trợ giúp người dân ở các hoàn cảnh khác nhau.

Khoảng 14h chiều 11/8, Trung tá Huỳnh Thanh Đảo, Trưởng Công an phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tiếp nhận cuộc gọi với giọng hoảng hốt, báo tin có một người phụ nữ đang lên cơn đau tim, nhưng không có xe đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi hỏi địa chỉ nhà của người phụ nữ lên cơn đau tim, Trung tá Đảo lập tức phân công Thượng úy Lê Minh Soàn và Thượng úy Trần Văn Chể, chạy xe chuyên dụng của Công an phường đến đưa bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ đưa tới bệnh viện kịp thời, bà Lê Thị Hồng (57 tuổi, ngụ khóm Thới An) đã được cấp cứu, sức khỏe ổn định dần.

Trước đó, trong chiều 10/8, Công an phường Mỹ Long, TP Long Xuyên cũng hỗ trợ đưa bà Quách Kim Cúc (63 tuổi) đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Được biết, bà Cúc chạy xe máy trên đường thì tự té ở ngã tư Ngô Gia Tự - Hai Bà Trưng. Lúc này, người dân gọi điện thoại báo cho công an.

Khi Công an phường Mỹ Long đến hiện trường, bà Cúc trong tình trạng ngất xỉu, bị trầy xước da, trong người không mang giấy tờ tuỳ thân. Sau sơ cứu, lực lượng công an dùng xe chuyên dụng đưa bà Cúc đến bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, thông tin đến các phường, xã trên địa bàn để xác định nhân thân của người phụ nữ này.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã xác định được thông tin, nơi ở của bà Cúc và được biết bà có tiền sử bị bệnh, hiện sức khỏe của bà đã ổn định.

Còn trong sáng 9/8, lãnh đạo Công an phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên yêu cầu Đại úy Trần Quang Chung, cảnh sát khu vực khóm Đông An 4, xác minh tin báo của người dân có bà cụ đi lạc đường.

Trên đường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19, Đại úy Chung nhanh chóng đến hiện trường xác minh sự việc.

Đến nơi, Đại úy Chung thấy cụ bà tuổi đã cao, trí nhớ suy giảm, không nhớ nhà ở đâu, chỉ nhớ nhà ở phường Mỹ Bình. Bà nói, sáng cùng ngày đi lãnh tiền trợ cấp thương binh liệt sĩ rồi không nhớ đường về nhà.

Đại úy Chung đã xác định được danh tính cụ bà tên Nguyễn Thị Châu, 87 tuổi, trú tại tổ 15, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình.

Công an phường Mỹ Xuyên đã đưa cụ đến trụ sở Công an phường Mỹ Bình để lực lượng công an phường hỗ trợ đưa cụ về nhà.

