Người dân TP.HCM cần cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Công an TP.HCM vừa phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân tăng cường cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng dịch Covid-19 để thực hiện các hành vi phạm tội.

Trong đó, khả năng nổi lên một số loại hình tội phạm như cướp, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Hình ảnh nhân viên y tế lấy mẫu trong một con hẻm ở TP.HCM do có ca Covid-19. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Công an TP.HCM có đưa ra về một số thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, khi dựa vào tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, như:

Đối tượng giả làm nhân viên y tế có trang bị đồ bảo hộ tìm đến tận nhà dân để mời gọi hoặc thông báo bắt buộc phải phun thuốc phòng dịch hay phát thuốc diệt khuẩn. Từ đó, đối tượng yêu cầu người dân phải đóng tiền.

Giả làm nhân viên y tế, đại diện thương mại cho các nhà sản xuất vắc xin Covid-19 thông báo sở hữu, cung cấp dịch vụ hoặc được quyền tiếp cận vắc xin Covid-19 và đề nghị người dân đưa tiền đặt cọc để tiêm chủng. Khi lấy được tiền, chúng sẽ biến mất hoặc cung cấp vắc xin Covid-19 giả.

Theo khuyến cáo của công an, cách thức phần lớn các đối tượng thực hiện để lừa đảo sẽ là giả nhân viên y tế để tiếp cận người dân. Lợi dụng người dân sơ hở, chúng liền ra tay trộm cắp tài sản hoặc gây mê cướp tài sản.

Một thủ đoạn hoàn toàn mới là, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng thông tin giả mạo về hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân Covid-19 để vận động quyên góp từ thiện.

Công an cũng cảnh báo việc các đối tượng giả làm nhân viên y tế, cơ quan chức trách gọi điện thoại đến người dân để thông báo là họ nằm trong danh sách bị cách ly, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, truy cập vào đường link website có chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.

Tương tự hình thức này là các đối tượng gửi tin nhắn chứa đường link giả mạo website của cơ quan nhà nước, ngân hàng để lừa người dân khai báo thông tin, từ đó dễ dàng truy cập, chiếm đoạt tiền trong ngân hàng.

Chỉ vài ngày trở lại đây tại TP.HCM liên tiếp xảy ra những vụ cướp có hung khí như dao, súng… nhắm vào các cửa hàng tiện lợi. Tài sản cướp đi không nhiều nhưng các đối tượng khi bị bắt, có khai nhận thất nghiệp do dịch Covid-19 và túng quá hoá liều.

0h ngày 9/7, toàn TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chính quyền kêu gọi người dân hợp tác tích cực để phòng chống dịch có hiệu quả.

Riêng Công an TP.HCM đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, khi gặp các trường hợp trên cần báo ngay cho công an để được can thiệp, hỗ trợ.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM mới nhất

Thành phố lớn nhất cả nước chính thức giãn cách theo Chỉ thị 16 Đúng 0h ngày 9/7, TP.HCM bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 với mục tiêu "chặn và đẩy lùi Covid-19".

Trang Nguyên