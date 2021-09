Theo Đại tá Dương Đức Hải, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã cấp được hơn 20 nghìn giấy đi đường theo mẫu mới cho các sở, ngành và dịch vụ thiết yếu.

Từ ngày 6/9, các chốt kiểm soát thực hiện kiểm tra người và phương tiện ra đường cũng như đi và vùng 1 nội thành. Việc kiểm soát đã thực hiện cả với mẫu giấy đi đường mới và cũ, chỉ nhắc nhở các trường hợp chưa có giấy đi đường theo mẫu mới, chưa xử những người chưa có giấy đi đường mới trong ngày 6 và 7/9.

Ghi nhận tại chốt số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội trên phố Trần Nhật Duật - Chợ Gạo (địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra phương tiện giấy đi đường, đo kiểm tra thân nhiệt đối với người điều khiển ô tô, xe gắn máy tại chốt kiểm soát Covid-19 này.

Cảnh sát kiểm tra giấy đi đường của người dân

Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đơn vị phụ trách chốt số 2 thông tin, để đảm bảo kiểm soát phương tiện lưu thông qua đây một cách khoa học, không để xảy ra ùn ứ giao thông...

Theo Đại tá Dương Đức Hải (Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Phòng CSGT từ chiều ngày 5 đến sáng ngày 6/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã cấp được hơn 20 nghìn giấy đi đường.

Trong số hơn 20 nghìn giấy đi đường được cấp mới này nằm trong nhóm của Sở Công thương, nhóm giao thông vận tải, nhóm hoạt động công ích và vận chuyển hàng thiết yếu.

Công an TP tiếp tục rà soát để cấp giấy đi đường theo đúng qui định trong ngày hôm nay.

Kiểm tra giấy đi đường và đo thân nhiệt cho người tham gia giao thông

Đại tá Dương Đức Hải cho hay, để hạn chế những bức xúc của người dân, đơn vị đã triển khai 100% lực lượng trong đợt này nâng cao kĩ năng, văn hoá ứng xử với người dân; đồng thời cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành...

"Cán bộ chiến sĩ tuyệt đối không để xảy ra vi phạm tư cách của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời Phòng CSGT sẽ xử lý nghiêm bất cứ cán bộ chiến sĩ nào để xảy ra sai sót vi phạm" - Đại tá Hải nhấn mạnh.

Quy trình cấp giấy đi đường được Đại tá Hải cho biết, việc cấp giấy đi đường Công an TP tập hợp, rà soát của các Sở gửi về. Sau đó, Công an TP sẽ rà soát lại thành phần đối tượng, khi thấy đúng thành phần đối tượng triển khai cấp. Sau khi cấp giấy đi đường sẽ có mã của Công an TP để xác nhận đảm bảo một cách khoa học, an toàn cho người dân. Tất cả việc cấp giấy đi đường đẩy nhanh tiến độ đáp ứng nhu cầu thực tế của các Sở, ngành gửi sang.

“Trong rà soát ban đầu Công an TP tập hợp giải quyết tất cả những khó khăn, thắc mắc của các đơn vị chưa hiểu, các đối tượng được cấp lúng túng không biết đi xin ở đơn vị nào.

Tất cả những vấn đề này, Công an TP đã chủ động thông báo, tuyên truyền hướng dẫn để làm sao những đối tượng được cấp giấy đi đường không lúng túng..." - Đại tá Hải nói.

Đại tá Dương Đức Hải thông tin, ngày hôm nay (6/9), Công an TP tiếp tục rà soát để cấp giấy đi đường theo đúng quy định.

Quyết Nguyễn