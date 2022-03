Cây xăng Bình Xuyên (Bình Giang, Hải Dương) đã bị niêm phong, yêu cầu đóng cửa để làm rõ các vấn đề liên quan đến việc bơm nước lã bán cho cho khách.

Thượng tá Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Bình Giang chiều nay (10/3) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin cây xăng Bình Xuyên, thuộc xã Nhân Quyền bán xăng kém chất lượng cho người dân.

Cây xăng Bình Xuyên bán nước lã cho người dân

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bình Giang sáng nay đã tới lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở ngừng kinh doanh để xác minh. Sau khi xảy ra tình trạng người dân mua xăng có nước lã dẫn đến chết máy, chủ cây xăng đã chủ động khắc phục. Người dân không có đơn khiếu kiện.

“Nguyên nhân theo nhận định ban đầu của chúng tôi là do lỗi kỹ thuật trong thiết kế bể chứa xăng. Đường ống dẫn thoát hơi làm không đúng quy chuẩn nên dẫn đến nước rò rì theo vào bồn chứa xăng. Về nguồn xăng thì cơ bản là đảm bảo chất lượng. Phía công an sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để thống nhất hình thức xử phạt”,Trưởng Công an huyện Bình Giang cho hay.

Cơ quan chức năng kiểm tra cây xăng

Ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho hay, nhận được thông tin từ báo chí, đơn vị đã cử Phòng Thương mại phối hợp với Đội quản lý thị trường tổ chức kiểm tra. Sự việc vi phạm là có thật và lực lượng chức năng đã niêm phong, ra quyết định đình chỉ hoạt động cây xăng Bình Xuyên để xử lý.

Như đã đưa tin, sáng 9/3, tại cây xăng Bình Xuyên thuộc xã Nhân Quyền, người dân phát hiện xe không nổ được máy sau khi đổ xăng tại đây. Khi kiểm tra bình xăng, người dân phát hiện nước lã.

Vụ việc bán xăng có nước lã khiến dư luận xôn xao

Trả lời báo chí về vấn đề này, đại diện cây xăng Bình Xuyên cho hay, khoảng 1 tiếng đầu giờ sáng ngày hôm qua, có gần 10 xe máy bị chết máy sau khi đổ xăng.

Cơ sở đã ngừng bơm xăng, đồng thời xả hết phần vừa bơm từ bình xăng của khách rồi súc rửa bình để bơm trả xăng đạt tiêu chuẩn.

Người dân toá hoả khi mua xăng nhưng lại được đổ nước lã ở Hải Dương

Đại diện cây xăng Bình Xuyên lý giải, cây xăng bị sự cố đường ống kỹ thuật. Do cây xăng mới xây dựng, công ty chưa có kinh nghiệm. Đường ống bị trục trặc lại gặp trận mưa to, nước tràn vào bể dự trữ xăng. Khi cửa hàng dùng đến xăng ở bể dự trữ thì xảy ra tình trạng trên.

