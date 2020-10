Dự báo thời tiết 24/10, miền Bắc lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ chênh lệch đến 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào có mưa rào và giông vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (24/10), các tỉnh miền Bắc không có mưa, tiếp tục lạnh về đêm và sáng và nền nhiệt chênh đến hơn 10 độ.

Nền nhiệt đêm - ngày ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chênh nhau đến 10 độ

Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đều được dự báo có mưa rào và giông vài nơi.

Bão số 8 Saudel vẫn hoạt động mạnh trên Biển Đông và đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong khoảng đêm nay và ngày mai (25/10), bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta và vùng trọng tâm là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, tập trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Do đó, từ đêm nay đến sáng 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/10:

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.



Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, mưa rào và giông vài nơi, từ chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; cao nhất 28-30 độ.

Bảo Anh