Hà Nội giao Công an TP khẩn trương điều chỉnh việc cấp giấy đi đường theo nguyên tắc cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản phân công chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch UBND TP nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: Phạm Hải

Cụ thể, phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì chỉ đạo Công an TP phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Công an xây dựng phương án cấp giấy đi đường dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư và thẻ căn cước công dân nhằm đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, liên thông với việc quản lý dữ liệu dân cư quốc gia để có cơ sở thống nhất trong việc triển khai các nhiệm vụ không chỉ trong giai đoạn phòng, chống dịch mà còn phục vụ công tác quản lý, đảm bảo an sinh xã hội,... cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ trì, chỉ đạo Công an TP khẩn trương điều chỉnh việc cấp giấy đi đường đảm bảo tuân thủ công tác phòng, chống dịch, nhưng phải theo nguyên tắc cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục việc phân cấp, phân quyền cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, triển khai công tác cấp giấy đi đường.

Đồng thời, giao Công an TP chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra đột xuất, lưu động trên các tuyến đường, các tổ chức, cơ quan đơn vị về phương án hoạt động trong điều kiện phòng chống dịch, nhất là những doanh nghiệp không thuộc nhóm sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, kiên quyết xử phạt và cho tạm dừng hoạt động những đơn vị không chấp hành nghiêm quy định.

Trước mắt, thống nhất việc tiếp tục sử dụng mẫu giấy đường đã cấp theo các quy định trước đây của Thành phố cho đến khi hoàn thành việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới. Người dân có giấy đi đường được phép đi xuyên vùng, nhưng phải đúng điểm đến.

Khẩn trương tìm kiếm, mua vắc xin

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền được phân công tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác chuyên trách số 1 hướng dẫn, tổ chức thần tốc việc xét nghiệm diện rộng toàn TP cho người dân một cách an toàn, hiệu quả nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm; kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch và chăm sóc, điều trị phù hợp.

Chủ trì chỉ đạo Tổ công tác chuyên trách số 1, Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn, tổ chức tiêm các loại vắc xin ngay khi được phân bổ, có vắc xin đến đâu tiêm đến đấy.

Tổ chức các hình thức tiêm chủng phù hợp tại cơ sở như: tiêm lưu động, tiêm tại nhà. Ưu tiên tiêm cho các lực lượng tuyến đầu, người có bệnh lý nền, người cao tuổi, phụ nữ có thai, người nước ngoài trên địa bàn, công nhân, lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất, người dân tại khu vực nguy cơ cao, rất cao, khu vực có mật độ dân cư cao…

Ban Cán sự Đảng UBND TP phân công Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải chủ trì chỉ đạo Tổ công tác khẩn trương tìm kiếm, mua vắc xin phòng dịch Covid-19 đảm bảo nguồn vắc xin tiêm chủng sớm nhất cho người dân.

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện cơ sở vật chất, hậu cần, trang thiết bị cho khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, thu dung bệnh nhân F0, nhằm đảm bảo nhất quán nguyên tắc F0 phải điều trị tại bệnh viện, F1 phải cách ly tập trung.

Tiếp tục chủ trì chỉ đạo công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, TP về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng được giao phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo Sở TT&TT và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương, TP và các địa phương khác chủ động trong công tác tuyên truyền sâu rộng, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả phòng, chống dịch của TP, vận động tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Hương Quỳnh

