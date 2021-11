Hành vi của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị cho là gây hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều người bệnh phải sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ...

VKSND Tối cao (Vụ 3) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đối với ông Trương Quốc Cường (SN 1961, Thứ trưởng Bộ Y tế) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 360, khoản 3 BLHS 2015.

Đến nay, ông Cường bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc khởi tố ông Trương Quốc Cường liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Cường làm Cục trưởng Cục Quản lý Dược từ năm 2007- 2016, là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục Quản lý Dược và là người trình lãnh đạo Bộ Y tế quyết định việc cấp phép đăng ký thuốc.

Sáng nay, đoàn xe Viện Kiểm sát và Công an đến trụ ở Bộ Y tế thực hiện việc khám xét. Ảnh: Đình Hiếu

Thời điểm đó, với chức trách là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, ông Trương Quốc Cường đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký đối với 7 loại thuốc.

Thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc, dẫn đến hồ sơ đăng ký 7 loại thuốc giả nhãn mác Công ty Health 2000 được đăng ký nhập khẩu và đã tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá trên 151 tỷ đồng.

Sau khi các loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam, dù nhận được nhiều thông tin về thuốc Health 2000 Canada là không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhưng ông Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy đối với thuốc Health 2000 đã nhập khẩu trong nước.

Hậu quả khiến sau ngày 21/11/2014, nhiều cơ sở y tế vẫn tiến hành mua bán, đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện các loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá trên 3,7 tỷ đồng để điều trị cho người bệnh .

Hành vi của bị can Trương Quốc Cường bị cho là gây hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều người bệnh phải sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây bức xúc trong xã hội, làm mất lòng tin của nhân dân đối với ngành Y tế và cơ quan nhà nước.

Bệnh viện dùng thuốc giả

Theo kết luận điều tra bổ sung giai đoạn 2 vụ VN Pharma được hoàn tất hồi tháng 7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho rằng, căn cứ vào hồ sơ, chứng từ mua bán, đấu thầu từ Sở Y tế của 63 tỉnh, thành phố cung cấp, xác định số lượng, giá trị các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada các sở y tế mua vào sau ngày 21/11/2014 như sau:

H2K Levofloxacin: 8.030 hộp, trị giá hơn 616 triệu đồng; H2K Ciprofloxacin 12.031 hộp, trị giá hơn 742 triệu đồng; Kaderox- 250: 15.000 viên, trị giá hơn 202 triệu đồng; MGP Moxinase- 625: 335.427 viên, trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Toàn bộ số thuốc trên đã được các bệnh viện sử dụng hết cho người bệnh, không còn tồn kho hoặc bị tiêu hủy.

Theo kết luận điều tra bổ sung, qúa trình điều tra vụ án còn phát hiện những tồn tại, sơ hở, thiếu sót trong công tác thẩm định, xét duyệt cấp số đăng ký thuốc nước ngoài và quản lý hoạt động đối với các công ty nước ngoài sản xuất, cung cấp thuốc vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế có biện pháp khắc phục, phòng ngừa, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

T.Nhung