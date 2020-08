2 ca mắc Covid-19 mới tại Quảng Nam đã di chuyển những đâu? Sở Y tế tỉnh đã có thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của 2 ca mắc Covid-19 mới do Bộ Y tế công bố sáng nay. Cụ thể, BN 882 là nam, SN 1969, tạm trú khối Xuyên Đông (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), thường trú tại phường 8 (quận Gò Vấp, TP.HCM)- là con trai của BN 524. Ngày 27/7, BN cùng con gái về Quảng Nam bằng tàu hỏa. Ngày 28/7, BN được anh trai chở về nhà tại khối Xuyên Đông, có tiếp xúc với nhiều người trong nhà. Từ 8h-17h cùng ngày, BN ra Khoa Hồi sức tích cực, BV Đa khoa khu vực Quảng Nam chăm mẹ là BN 524, rồi BN về lại nhà. Sáng 29/7, BN ăn sáng tại quán bún của BN 626, có tiếp xúc trực tiếp với BN 626 và một số người khác, đến 8h BN lại ra BV thăm mẹ. Lúc 13h ngày 30/7, BN từ bệnh viện về nhà. Chiều 31/7, BN được đưa vào khu cách ly tập trung khách sạn Mỹ Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, cho kết quả âm tính. Ngày 8/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2. Hiện BN được điều trị tại Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (BV đa khoa khu vực Quảng Nam). BN 883 là nữ, SN 1937, trú Tổ 22 (khối Nam Diêu, phường Thanh Hà, TP Hội An)- là mẹ của BN 858. Từ ngày 9 đến 23/7, BN điều trị tại Khoa Bỏng tầng 2, BV Đa khoa Đà Nẵng, tại đây BN có tiếp xúc với nhiều người. Trưa 23/7, BN được đưa về nhà tại Hội An bằng xe ô tô. Từ ngày 23/7 đến 12/8, BN ở nhà và tiếp xúc với nhiều người. Hiện BN đang điều trị tại khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (BV đa khoa khu vực Quảng Nam).