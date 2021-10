Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét dưới 18 độ.

Hiện nay (13/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Người Hà Nội tập thể dục trong gió lạnh đầu mùa. Ảnh: Phạm Hải

Dự báo đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường với hoàn lưu cơn bão số 8 nên từ chiều nay đến ngày 15/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị mưa to, có nơi mưa rất to; riêng từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét dưới 18 độ.

Hôm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ đêm mai, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-3m; khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Từ ngày 16/10, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh thêm.

Khu vực Hà Nội từ chiều nay đến ngày 15/10 có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay đến ngày 15/10, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Hương Quỳnh