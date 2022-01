Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết sẽ kiểm điểm trách nhiệm những cán bộ liên quan đến vụ việc ra văn bản xin doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu đồng đón Tết.

Liên quan đến vụ việc Văn phòng UBND TP Thuận An ra văn bản xin doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu đồng để đón Tết, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức và địa phương kiểm điểm trách nhiệm đối với các cán bộ ban hành văn bản này.

Thông tin được ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh Bình Dương vào sáng nay (14/1).

Theo ông Hà, từ trước tới nay tỉnh không có chủ trương xin doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để đón Tết. Mọi công tác chăm lo Tết tỉnh đã có kế hoạch chuẩn bị hằng năm trên tinh thần tiết kiệm nhất, tuyệt đối không vận động tiền từ doanh nghiệp.

Về hướng xử lý, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho hay, trách nhiệm xử lý thuộc về UBND TP Thuận An nên tỉnh đã yêu cầu TP có hình thức xử lý đối với những cá nhân liên quan.

TP Thuận An xin doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu để đón Tết - Ảnh: T.T

Trước đó, Văn phòng HĐND - UBND TP Thuận An đã ban hành văn bản gửi một doanh nghiệp ở Bình Dương xin hỗ trợ 500 triệu đồng để đón Tết.

Theo nội dung trong văn bản, đơn vị này cho hay là “cơ quan tham mưu trực tiếp tổng hợp phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của HĐND-UBND thành phố. Trong năm 2021, tập thể cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổng hợp, giúp Thường trực HĐND-UBND chỉ đạo điều hành giải quyết công việc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh”.

Cuối văn bản, Văn phòng HĐND-UBND xin một doanh nghiệp ở Bình Dương hỗ trợ 500 triệu đồng để “đơn vị xử lý hoàn thành công việc cần thiết và tập thể Văn phòng HĐND-UBND TP đón tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ”.

Qua xác minh, UBND TP Thuận An xác định văn bản trên là có thật, do Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP Thuận An ký, gửi doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP Thuận An, Văn phòng UBND TP Thuận An được giao nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa qua TP Thuận An là tâm điểm của vùng dịch và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các lực lượng nơi khác đến.

Trong quá trình trên, để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho lực lượng tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch nên có những khoản chi phí vượt định mức, trong khi cần phải sớm thanh toán cho các đơn vị cung cấp thức ăn, chỗ ở,…

Biết được điều này, Công ty TNHH và phát triển L.P đã chủ động liên hệ Văn phòng UBND để hỗ trợ cùng giải quyết những khó khăn, doanh nghiệp này đề nghị Văn phòng gửi văn bản nói trên. Từ đó, Chánh Văn phòng đã ban hành văn bản này để gửi cho Công ty L.P.

Ngay sau đó, UBND TP Thuận An đã chỉ đạo khẩn trương thu hồi văn bản, yêu cầu Chánh Văn phòng tổ chức kiểm điểm về việc ban hành văn bản này, đồng thời trả lại số tiền đã nhận từ doanh nghiệp.

Xuân An