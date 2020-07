Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn nằm trên địa bàn 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn), có diện tích khoảng 83 ha. Bãi tập kết rác lớn nhất Hà Nội này hoạt động từ năm 1999, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000 tấn rác. Người dân sống quanh khu từng nhiều lần chặn xe rác không cho vào khu xử lý. Nguyên nhân do môi trường nước và không khí đều ô nhiễm, người dân mắc các bệnh về đường hô hấp, ung thư, bệnh ngoài da... Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng do nguồn nước tưới ô nhiễm nặng nề. Dù đã nhận được trợ cấp nhưng việc bãi rác Nam Sơn phình to, ô nhiễm ngày càng nặng khiến người dân kiên quyết đòi di dời khỏi khu vực này. Năm 2019, người dân đã 3 lần chặn xe vào bãi rác Nam Sơn khiến khu vực nội đô bị ùn ứ rác. Hà Nội nhiều lần đối thoại với người dân tháo gỡ vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng ở khu vực.