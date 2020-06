Đến sáng nay, ngọn lửa cơ bản được khống chế sau nỗ lực của hàng trăm người xuyên đêm dập lửa, tuy nhiên đến trưa nay, lửa tiếp tục bùng phát.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Nguyễn Quang Thọ cho biết, sau nỗ lực của hàng trăm người, đến 6h sáng nay (30/6), vụ cháy ở khu vực tiếp giáp giữa huyện Hương Sơn và Vũ Quang đã được khống chế.

Tuy nhiên đến trưa nay, lửa tiếp tục bùng phát trở lại, các đơn vị tiếp tục huy động người chữa cháy.

Lửa bùng phát dữ dội vào đêm qua

Theo ông Thọ, có khoảng 30ha rừng bị cháy, trong đó diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 5 đến 7ha, chủ yếu là cây bụi tạp và một số keo tái sinh.

“Mọi lực lượng xuyên đêm dập lửa, đến 6h sáng nay ngọn lửa được khống chế. Nhưng đến 10h30 trưa nay, ngọn lửa tiếp tục bùng phát, gây cháy trở lại. Đơn vị tiếp tục huy động nhiều người đến chữa cháy”, ông Thọ nói.

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc nhiều lực lượng được huy động

Thượng tá Nguyễn Thế Lượng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hơn 6 tiếng đồng hồ dầm mình chữa cháy, cán bộ chiến sĩ đã rất mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục bám trụ hiện trường, ngăn chặn lửa bùng phát trở lại.

Trước đó, khoảng 4h chiều qua, một đám cháy xuất phát từ xã Ân Phú (huyện Vũ Quang), sau đó đám cháy đã lan sang các khu vực rừng tại các xã Sơn Long, Sơn Trà (huyện Hương Sơn) và bùng phát dữ dội.

Lực lượng chức năng dầm mình từ 4h chiều đến 6h sáng mới dập được lửa, tuy nhiên đến trưa nay lửa lại bùng phát Do thực bì dày, gió Lào thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp khó khăn

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng vũ trang, trong đó có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841, công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng với lực lượng tại chỗ, gồm công an, quân đội, hạt kiểm lâm… tham gia chữa cháy, cứu rừng giữa đêm nhưng do gió Lào thổi mạnh và thảm thực bì dày nên lửa lan rất nhanh.

Bộ đội tranh thủ ăn cơm hộp để tiếp tục chữa cháy khi lửa bùng phát trở lại

Ông Nguyễn Thế Cường, BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Phố cho hay, đây là một trong những vụ cháy rừng có diện tích bị cháy lên đến gần 30ha và thời gian cháy kéo dài nhất trên địa bàn huyện từ đầu năm lại nay.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đồi núi dốc, thực bì dày, đặc biệt là gió Tây Nam thổi mạnh, nhưng các lực lượng bộ đội, công an, kiểm lâm và rừng phòng hộ đều quyết tâm, kiên trì, nỗ lực bám trụ cứu rừng cả ngày lẫn đêm".

Các chiến sỹ tranh thủ nghỉ sau một đêm chống chọi giặc lửa



Theo lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn, nguyên nhân do người dân thắp hương ở nghĩa địa gây cháy rừng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.

Thiện Lương