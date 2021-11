Nhà báo Hàn Ni vừa trình báo khẩn cấp đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi “đe doạ giết người” nhắm đến bà.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP.HCM xác nhận tiếp nhận đơn của bà Hàn Ni và đang xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngoài gửi đơn cho Phòng PC02, bà Hàn Ni cũng gửi đơn đến cơ quan chức năng nơi cư trú, là Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Nhà báo Hàn Ni và bà Nguyễn Phương Hằng có cuộc "so găng" từ mạng xã hội đến cuộc chiến pháp lý

Bà Hàn Ni đã trình báo khẩn cấp về việc bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) có hành vi “đe doạ giết người” nhắm đến bà. Bởi trong các buổi livestream trên mạng xã hội gần đây, bà Hằng khi nói về nhà báo Hàn Ni dùng những lời lẽ mang tính chất đe dọa như: gặp đâu đánh đó, giết, truy cùng đuổi tận….

Được biết, giai đoạn giữa tháng 9 vừa qua, nhà báo Hàn Ni đã có đơn gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng và đề nghị khởi tố vụ án về hành vi: vu khống, làm nhục người khác; và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chừng hơn một tháng sau, công an đã mời làm việc với bà Hàn Ni liên quan đến nội dung tố giác.

Ngay sau diễn biến căng thẳng này thì có những người là fan, ủng hộ quan điểm của bà Hằng đã liên tục nhắn tin, gọi điện và vào trang cá nhân của nhà báo Hàn Ni buông lời đe dọa, thách thức, nhục mạ…

Đến ngày 6/11, bà Hàn Ni có đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ gửi đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Những ngày gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã lên lịch đi “thăm hỏi” từng người đã có đơn tố cáo bà, trong đó có nhà báo Hàn Ni. Chiều 16/11, bà Hằng đích thân đến trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng để tìm gặp bà Hàn Ni và lãnh đạo báo, tuy nhiên không ai tiếp bà.

Trong những buổi livestream gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng khi nhắc đến nhà báo Hàn Ni thì có những lời lẽ mà theo bà Hàn Ni là mang tính chất đe doạ. Từ đó, bà Hàn Ni đã trình báo khẩn cấp về việc bà Nguyễn Phương Hằng đã “đe doạ giết người” nhắm đến mình như nói trên.

Như vậy, trong vòng 8 tháng thực hiện những livestream dậy sóng trên mạng xã hội với số người theo dõi "khủng", bà Nguyễn Phương Hằng đã có "cuộc chiến" pháp lý với nhiều người, là nghệ sĩ, nhà báo… Bà Hằng cũng đối diện với nhiều đơn tố cáo nhưng ngược lại bà cũng tố cáo nhiều người.

Cuộc chiến pháp lý này vẫn đang gây sự chú ý của cộng đồng và chưa có dấu hiệu ngã ngũ, dừng lại.

Phước An