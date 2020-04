Phó Thủ tướng Vũ Đúc Đam giao UBND TP.HCM xem xét quyết định theo thẩm quyền và quy định hiện hành về phòng chống Covid-19 tại Công ty PouYuen Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi TP.HCM “về kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam” .

Cụ thể, trước đề xuất của UBND TP.HCM về kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 có ý kiến: “UBND.TPHCM xem xét quyết định theo thẩm quyền và quy định hiện hành”.

Như VietNamNet đưa tin, tối 11/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến “về thống nhất quan điểm việc tạm ngưng sản xuất ở Công ty TNHH PouYuen Việt Nam trong 3 ngày, từ 13 đến 15/4”.

Với số lượng công nhân gần 70.000 người, hoạt động của Công ty Pouyuen sẽ khó đáp ứng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về chống dịch Covid-19. Ảnh: TL

Theo UBND TP.HCM, Công ty PouYuen Việt Nam có quy mô rất lớn với khoảng 70.000 lao động, làm việc 3 ca (có ca đêm), hằng ngày trên 800 xe đưa rước công nhân nên không đáp ứng được Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp dịch bệnh xảy ra tại đây, hậu quả sẽ vô cùng lớn, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân Công ty PouYuen Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân ở các doanh nghiệp lân cận và 4 tỉnh giáp ranh TP.HCM là Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Tây Ninh.

“Từ tình hình trên, UBND TP.HCM xin Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo về vấn đề này để TP.HCM có cơ sở thực hiện”, văn bản ghi.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm tại công ty này là 91%, nằm trong khung phải dừng hoạt động. Do đó, Sở Y tế và Sở LĐ&TBXH đã đề xuất việc tạm ngưng hoạt động của công ty do không đảm bảo an toàn trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

