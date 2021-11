Bộ trưởng Tô Lâm: Bác sĩ vướng vòng lao lý đều có yếu tố tham ô, tham nhũng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định: Các vụ án trong mua sắm trang thiết bị y tế không phải do lỗi cơ chế mà có yếu tố tư lợi, tham ô, trục lợi và đã được điều tra chứng minh.

Tiếp tục phiên chất vấn chiều 10/11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời làm rõ thêm các thông tin liên quan trách nhiệm của Bộ Công an trong việc phối hợp với Bộ Y tế tham gia phòng chống dịch, xử lý một số vụ án, vụ việc liên quan đến đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế.

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật trong đấu thầu mua sắm thiết bị y tế diễn ra rất phức tạp, nhất là vụ xảy ra tại các bệnh viện lớn đã được lực lượng công an phát hiện, khởi tố và điều tra.

"Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư “phát hiện 1 vụ cảnh tỉnh cả vùng”; trong đó công an các đơn vị địa phương chủ động nắm tình hình, nhận diện vi phạm, lựa chọn các khâu đột phá để kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Từ đó có tác dụng cảnh tỉnh, răng đe trong cả lĩnh vực", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Đại tướng dẫn chứng điển hình như một số vụ như: CDC Hà Nội; Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội; Sở Y tế Cần Thơ, Sơn La… Đến nay, các đối tượng đã thừa nhận tội hành vi phạm tội. Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, sớm kết luận để đưa ra truy tố bị can.

"Qua các vụ việc, có dư luận cho rằng các vi phạm do cơ chế, lỗi hệ thống nhưng chúng tôi khẳng định không phải do các lỗi này mà đều có việc lợi dụng tình hình khó khăn, lách luật để có vi phạm. Những vi phạm về hình sự rất đáng xử lý. Trước khi xử lý hình sự, đối với cơ quan điều tra, chúng tôi đều có yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng vụ việc. Đồng thời phải chứng minh được yếu tố tư lợi, tham ô, trục lợi thì mới xử lý", Bộ trưởng Công an khẳng định.

Ông nêu dẫn chứng như tình trạng mua máy có tình trạng thông đồng với nhà thầu để đẩy giá lên, ăn chia nhau, có trích phần trăm…

"Đây là những yếu tố tư lợi, biểu hiện tham ô, tham nhũng, có điều tra rồi mới xử lý", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nghiên cứu đưa một số mặt hàng trang thiết bị y tế vào nhóm bình ổn giá

Qua các vụ việc này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Y tế, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, các tỉnh thành tiếp tục thanh tra, kiểm tra toàn bộ quá trình tham mưu, quy trình đầu tư cơ sở vật chất, triển khai mua sắm trang thiết bị y tế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm.

Đại tướng cũng đề nghị các bộ ngành chức năng nghiên cứu đưa một số mặt hàng trang thiết bị y tế vào nhóm mặt hàng bình ổn và quản lý giá, không để doanh nghiệp thông đồng với các cơ quan đơn vị nâng giá để trục lợi. Bộ Công an, sẽ tiếp tục điều tra xử lý các vi phạm này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, trong thời gian qua, tình hình buôn lậu các vật tư y tế, kit test xét nghiệm, thuốc không rõ nguồn gốc cũng diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi để nhập lậu như trên mạng xã hội…

Bộ đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung lực lượng triển khai các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tình trạng này.

Chất vấn vào buổi sáng, ĐB Trịnh Xuân An (Đồng Nai) bày tỏ đau xót khi cả nước căng mình chống dịch thì hàng loạt cán bộ y tế vướng vòng lao lý liên quan đến công tác đấu thầu, quản lý giá thuốc… Liên quan đến vấn đề này, một phần do cơ chế, trong đó có hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Bộ quản lý. ĐB cũng đề nghị Bộ trưởng Công an trao đổi thêm về vấn đề này.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng nêu tình trạng loạn giá xét nghiệm, liệu có lợi ích nhóm trong nhập bộ kit test xét nghiệm gây bức xúc trong nhân dân. Vấn đề tiêu cực trong ngành y thời gian qua về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế có nguyên nhân từ thiếu ý thức trong công tác quản lý, quản trị của người đứng đầu bệnh viện...

Thu Hằng - Hồng Nhì - Trần Thường