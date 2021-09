Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị sớm để không lỡ nhịp xu hướng phục hồi sau đại dịch

Chiều 11/9, (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, tại Thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Phần Lan.

Tham dự buổi tọa đàm còn có Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương và Hợp tác phát triển Phần Lan Ville Skinnari, một số quan chức Chính phủ Phần Lan và đông đảo doanh nghiệp Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương và Hợp tác phát triển Phần Lan Ville Skinnari dự tọa đàm

Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực: Thiết bị phần cứng và công nghệ dự báo thời tiết, giám sát thời tiết và theo dõi ô nhiễm không khí; công nghiệp và năng lượng mới; công nghệ nước, cơ sở hạ tầng số để quản lý nước hiện đại; an ninh mạng; giao thông vận tải; trí tuệ thông minh; quản lý các dữ liệu thông minh,…

Phần Lan muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác với Việt Nam

Ông Ville Skinnari khẳng định toạ đàm rất có ý nghĩa vì nhiều doanh nghiệp hàng đầu Phần Lan đang rất mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Bộ trưởng Ville Skinnari bày tỏ vui mừng được chứng kiến sự thành công của Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ qua, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao, phát triển nhanh và đã ký rất nhiều hiệp định thương mại đầu tư song phương và đa phương với các đối tác lớn trong khu vực và trên thế giới. Quan hệ thương mại Việt Nam – Phần Lan phát triển liên tục, bền vững trong năm qua, mở ra những cơ hội cho cả hai nước.

“Việt Nam không chỉ là đối tác ưu tiên mà còn là người bạn tốt của Phần Lan trong nửa thế kỷ qua. Quan hệ thương mại song phương thời gian qua đạt khoảng 5 tỷ Euro. Nhờ có những dấu hiệu phát triển tích cực của khu vực tư nhân của hai nước, chúng ta đã có những cơ hội mới rất to lớn. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU đã được phê chuẩn tạo ra cơ hội rất lớn về thương mại tự do giữa Việt Nam và Phần Lan”, ông nói.

Bộ trưởng Ville Skinnari cho rằng đổi mới sáng tạo và tăng trưởng năng suất là những yếu tố chính để hai bên hợp tác, đóng góp cho nỗ lực xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và phát triển giáo dục trong những thập kỷ tới đây của Việt Nam. Phần Lan đã thông qua kế hoạch hỗ trợ các khoản vay ưu đãi cho dự án đầu tư vào Việt Nam hơn bất kỳ quốc gia nào.

“Đây là ưu tiên rất lớn của Phần Lan. Hy vọng, các doanh nghiệp Phần Lan tham gia đầu tư tại Việt Nam có thể tận dụng nguồn vốn này để đem lại những lợi ích cho cả hai bên”, ông nói.

Phát biểu với các doanh nghiệp Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các doanh nghiệp hàng đầu Phần Lan đã tham dự tọa đàm và chia sẻ mong muốn được đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với các DN Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội cũng làm rõ hơn nhiều nội dung về tình hình kinh tế, xã hội, chính sách đối ngoại của Việt Nam và chủ trương phát triển nhanh, bền vững và hài hoà cả về kinh tế, xã hội và môi trường, sẽ trở thành địa điểm đầu tư nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp Phần Lan.

Đồng ý với Bộ trưởng Ville Skinnari về xu hướng phát triển của nền kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam coi trọng phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế, tái sử dụng, sử dụng các công nghệ ít cacbon, cắt giảm khí nhà kính và đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người dân… Đây là những lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng của mà doanh nghiệp Phần Lan có thể đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

Đặc biệt, 17 Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết, sẽ tạo cơ hội, thu hút các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia. Do đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn nghị viện các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) để bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư Việt Nam và EU. Do đó, các doanh nghiệp Phần Lan cũng cần chuẩn bị sớm để không bị lỡ nhịp xu hướng đầu tư trong thời gian tới.

Thêm 100.000 liều vắc xin và gần 300 tỷ đồng thiết bị y tế chống dịch

Ngay sau khi kết thúc tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự Lễ trao tặng vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid – 19 và các biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu về chuyển giao công nghệ sản xuất và mua kít xét nghiệm Covid-19, hợp tác về thử nghiệm lâm sàng và mua bán vắc xin Covid-19.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã tiếp nhận hỗ trợ vắc xin, vật tư y tế phòng, chống dịch của Chính phủ, một số doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài dành tặng Việt Nam.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã tiếp nhận hỗ trợ

Cụ thể, Chính phủ Slovakia tặng Việt Nam 100.000 liều vắc xin Astrazeneca; Tập đoàn NG Biotech (Pháp) trao tặng 1 triệu kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid- 19 cho Việt Nam, trị giá 5 triệu euro, tương đương 135 tỷ đồng; Tập đoàn T&T trao tặng 1 triệu bộ kít xét nghiệm RT PCR Covid-19 với tổng giá trị 6 triệu euro, tương đương 162 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, tại Thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp nhóm Startup Phần Lan gốc Việt đại diện cho 4 doanh nghiệp trẻ Phần Lan.

Bốn doanh nghiệp này là Ren Original, Top Data Science, KaukoInternational Oy (thuộc VIF Group Oy) và Reactron Technologies tập trung vào các lĩnh vực như: Chuyển đổi số Startup, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, dược phẩm, thiết bị y tế, nhựa tái chế, chống ô nhiễm môi trường…

Các doanh nghiệp trẻ bày tỏ mong muốn được mang các công nghệ cao về Việt Nam, nhất là các công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, góp phần xây dựng Tổ quốc bằng các hoạt động cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đây là những kết quả rất có ý nghĩa cho thấy trí tuệ, năng lực của người trẻ Việt Nam tại quốc gia được đánh giá có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển bậc nhất trên thế giới.

“Khởi nghiệp là con đường nhiều khó khăn nên việc hợp tác với nhau là hết sức quan trọng. Muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng muốn đi lâu, đi xa, về đích được thì phải đi cùng nhau”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng và Nhà nước rất trân trọng đội ngũ trí thức, doanh nhân trẻ ở cả trong nước và nước ngoài, xem đây là nguồn lực quý báu đối với sự phát triển của đất nước. Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành trong nước luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

Thu Hằng