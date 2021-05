Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết tâm không để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng trong quá trình bầu cử, không để lây nhiễm từ bên ngoài vào và trong các điểm bầu cử.

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ tới dự hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả, sự chủ động, nỗ lực của toàn lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng liên quan trong triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5 trên toàn quốc, với gần 85.000 điểm bầu cử để bầu ra 500 ĐBQH và hàng nghìn đại biểu HĐND các cấp.

Đây là sự kiện trọng đại diễn ra trong thời điểm chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, trong đó có tình hình dịch Covid-19 đang lây lan tại nhiều địa phương và nhiều nước trong khu vực.

Sẵn sàng phương tổ chức bầu cử tại khu vực đại dịch Covid-19 lây lan

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử trong toàn lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng phối hợp; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Hội nghị trực tuyến là dấu mốc thời điểm toàn lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự về bầu cử.

Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Ủy ban Bầu cử các cấp; rà soát kỹ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tổ chức thành công Ngày bầu cử; tham mưu hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ bầu cử, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các lực lượng sẵn sàng phương án bảo đảm an ninh trật tự với tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực đại dịch Covid-19 đang lây lan trong cộng đồng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ Ngày bầu cử, bảo vệ từng khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch Vương Đình Huệ đề nghị bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đang diễn ra. Lực lượng công an, quân đội chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sơ bộ đánh giá thì trong cuộc bầu cử lần này, số đơn từ khiếu nại, tố cáo với người ứng cử giảm so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, đơn từ khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung ở cấp xã và cấp huyện. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quán triệt với Ủy ban Bầu cử các cấp tổ chức giải quyết thật tốt khiếu nại, tố cáo; tránh trường hợp phải xử lý đơn từ khiếu nại, tố cáo khi đã bầu cử xong.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết tâm không để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng trong quá trình tổ chức bầu cử, không để lây nhiễm từ bên ngoài vào và không để lây nhiễm trong các điểm bầu cử.

“Quan trọng nhất là tổ chức phân luồng để điều tiết được lượng người đến các địa điểm bầu cử, tránh tập trung một lúc, bảo đảm nguyên tắc 5K”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thu Hằng