Hà Nội hỏa tốc yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn điểm bầu cử

UBND TP Hà Nội vừa có công điện hỏa tốc về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong công điện, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh; kịp thời bổ sung phương án ứng phó các tình huống trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử, đặc biệt tại các điểm khu vực cách ly, phong tỏa.

Kiểm tra công tác bầu cử tại quận Ba Đình.

Sở TT&TT và Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong toàn dân hướng tới Ngày bầu cử. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ đi bỏ phiếu của cử tri. Kịp thời xử lý các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng về cuộc bầu cử.

Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố tăng cường các biện pháp, nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Ban Chỉ huy quân sự, công an cấp huyện duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến đấu, và phối hợp hỗ trợ các đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp với Sở GTVT xây dựng phương án, triển khai phân luồng giao thông, đảm bảo trong ngày bầu cử giao thông được an toàn, thông suốt.

Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp Công dân Thành phố khẩn trương tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc, địa bàn phức tạp, tránh để phát sinh thành điểm nóng.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động ra quân giữ gìn an ninh trật tự ngày bầu cử.

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh các điểm, đơn vị bầu cử; đặc biệt là các tuyến phố chính, trên địa bàn được giao quản lý luôn xanh, sạch, đẹp.

Các đơn vị triển khai phương án ứng trực, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước trên địa bàn; chủ động các phương án ứng trực, đảm bảo kịp thời thoát nước, không để tình trạng úng ngập trong ngày bầu cử.

Nắm chắc các diễn biến tình hình mới phát sinh, nhất là tình hình an ninh trật tự và dịch bệnh, dự báo tình hình và chuẩn bị các phương án dự phòng để chủ động xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho ngày bầu cử trong bối cảnh dịch Covid19 diễn biến phức tạp, nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế do dịch bệnh phát sinh.

Ban Chỉ huy quân sự, Công an cùng cấp xây dựng các kế hoạch, biện pháp, phương án cụ thể bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công.

Trần Thường