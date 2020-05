Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường an ninh kinh tế, trấn áp các loại tội phạm…