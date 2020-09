Sáng nay (24/9), tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trực tuyến Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 (ACDFM-17) và lễ bàn giao chức Chủ tịch ACDFM cho Brunei.

Thượng tướng Phan Văn Giang, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu 9 nước ASEAN có sự tham dự của Tư lệnh lực lượng Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết lần đầu tiên ACDFM tổ chức theo hình thức trực tuyến, thể hiện sự chủ động, thích ứng, quyết tâm của Việt Nam và các nước không để dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tiến trình hợp tác quốc phòng, quân sự ASEAN.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang từ đầu năm 2020, thế giới và khu vực đứng trước thách thức nghiêm trọng chưa từng có bởi đại dịch Covid-19

Bất chấp mối đe dọa của đại dịch, các điểm nóng an ninh trên thế giới và khu vực như vấn đề Biển Đông, tình hình Bán đảo Triều Tiên và Trung Đông đều tăng nhiệt trở lại, khiến nguy cơ căng thẳng, đối đầu, thậm chí xung đột nổi lên rõ hơn.

Thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống khác như an ninh biển, thiên tai, vấn đề khủng bố, an ninh mạng… vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng. Đặc biệt, tình hình Biển Đông thời gian gần đây có những diễn biến mới, phức tạp hơn, nếu các bên không bình tĩnh, kiềm chế các hành động có thể làm phức tạp tình.

Thượng tướng cho biết thời gian qua, bằng nỗ lực nội tại của mỗi quốc gia và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, ASEAN vẫn duy trì được động lực hợp tác, duy trì được vai trò trung tâm trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Tình hình hiện nay đặt ASEAN trước những thách thức không hề nhỏ trong nỗ lực hoàn thành các mục tiêu Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Yêu cầu khách quan ASEAN phải tăng cường gắn kết nội khối nhằm tạo sự đồng thuận, sức mạnh tập thể.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng quân đội các nước ASEAN cần làm tốt phần việc của mình nhằm xây dựng lòng tin, nâng cao năng lực của mỗi nước cũng như khả năng phối hợp hoạt động chung trong ASEAN.

Phát huy hơn nữa vai trò cũng như tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác sẵn có trong kênh quân sự như Hội nghị Tư lệnh Lục quân, Không quân, Hải quân, Tình báo, Tác chiến, Quân y… của ASEAN, đặc biệt là chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hoạt động.

Xây dựng lòng tin, tăng cường đoàn kết quân đội ASEAN

Hội nghị đã nghe báo cáo và đánh giá cao kết quả hội nghị những người đứng đầu Tình báo Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 và kết quả hội nghị Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10.

Các đại biểu trao đổi quan điểm về các thách thức an ninh khu vực cùng quan tâm, thảo luận biện pháp thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường gắn kết nội khối và ứng phó tập thể với các thách thức chung.

Các nước ASEAN đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 đã tích cực triển khai hiệu quả các ưu tiên, sáng kiến đã đặt ra trong năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Tổ chức thành công các hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN, kịp thời đề xuất, triển khai nhiều sáng kiến trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh…

Tùy viên quốc phòng các nước tại hội nghị.

Hội nghị khẳng định bằng nỗ lực nội tại của mỗi quốc gia và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, quân đội các nước ASEAN đã tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, nhất là trong khuôn khổ các nhóm chuyên gia ADMM+.

Về đối phó với thách thức do dịch Covid-19 gây ra, Quân đội mỗi nước ASEAN đã thể hiện vai trò nòng cốt, vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của chính phủ quốc gia mình, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Các đại biểu đánh giá hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, cả truyền thống và phi truyền thống như an ninh biển, an ninh mạng, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... có nguy cơ ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định của khu vực.

Thượng tướng Phan Văn Giang . Quan ngại về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian qua, đề nghị các nước kiềm chế các hành động có thể làm phức tạp tình hình, tăng cường đối thoại và hợp tác. Quan ngại về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian qua, đề nghị các nước kiềm chế các hành động có thể làm phức tạp tình hình, tăng cường đối thoại và hợp tác.

Khẳng định ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông, hội nghị nhất trí ASEAN cần kiên trì lập trường nguyên tắc, giải quyết hòa bình các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Quân đội các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác thực chất và gắn kết nội khối hơn nữa nhằm củng cố sự tin cậy lẫn nhau, cùng chung tay ứng phó với những thách thức để góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Phan Văn Giang chia sẻ những đóng góp của Quân đội Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, cũng tăng cường hợp tác song phương với các nước như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga, Cuba... nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong phòng chống dịch bệnh.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đề nghị quân đội các nước ASEAN tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hoạt động chung trong ASEAN. Phát huy hơn nữa vai trò cũng như tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác sẵn có trong kênh quân sự, nhằm xây dựng lòng tin, tăng cường đoàn kết giữa quân đội các nước ASEAN.

Tạo thành sức mạnh tập thể cùng ứng phó với những thách thức chung, góp phần duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực còn nhiều biến động, vì hòa bình, ổn định của khu vực.

Thành Nam