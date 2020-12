Mới đây, ông Nguyễn Đức Chung đã đi khám tại một bệnh viện của Hà Nội, sức khỏe bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, ông vẫn phải dùng thuốc do bác sỹ kê đơn và do gia đình chuyển vào.

Trao đổi với báo chí sau họp báo Chính phủ thường kỳ vào tối nay (2/12), Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm về vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến 3 vụ án, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam. Trong quá trình điều tra, xử lý, ngày 11/12 tới đây sẽ xử vụ án chiếm loạt tài liệu bí mật, ông Nguyễn Đức Chung là 1 trong 4 bị cáo.

Còn 2 vụ án là vụ Nhật Cường và vụ mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C, có liên quan như thế nào với ông Chung, hiện cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thông tin, chứng cứ. Thiếu tướng Tô Ân Xô giải thích có thể phần trách nhiệm của ông Chung đơn giản chỉ là "trách nhiệm người đứng đầu" nhưng như vậy cũng vẫn xác định là liên quan tới vụ án.

Thiếu tướng Tô Ân Xô.

"Nếu ra quyết định nào không phù hợp cũng là liên quan, hoặc là tạo điều kiện cho những hành vi không đủ điều kiện được thực hiện. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra mới khẳng định là ông Chung có liên quan tới 2 vụ án trên, còn liên quan đến mức nào cần phải tiếp tục làm rõ", ông Xô nêu.

Cũng liên quan đến vụ án “chiếm đoạt tài sản bí mật nhà nước”, kết luận điều tra, các trạng xác định, một số điện thoại di động được ông Chung sử dụng để liên lạc với bị can Dũng là thuê bao di động của nước Nga do người quen (đã mất) tặng cho cựu Chủ tịch Hà Nội cùng Iphone. Sau khi bị can Trung và Ngọc bị bắt, bị can Chung đã vứt bỏ vào tối ngày 14/7.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho rằng, việc sử dụng sim điện thoại của Nga là quyền cá nhân của ông Chung. “Người bình thường cũng có thể sử dụng nhiều sim khác nhau. Có sim rác, có sim đăng ký, cũng có khi sim bạn cho, cũng có khi mục đích tốt”, Chánh văn phòng Bộ Công an nói.

Về tình hình sức khỏe ông Chung trong trại giam, trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vào tuần sau, ông Tô Ân Xô cho biết "vẫn bình thường".

Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra, trong lần kiểm tra sức khỏe mới đây nhất tại một bệnh viện của Hà Nội, sức khỏe của ông Chung không có gì đặc biệt hay có bệnh gì nghiêm trọng.

Về thông tin luật sư, gia đình của ông Chung nêu việc ông này bị ung thư và phải điều trị căn bệnh này, Chánh văn phòng Bộ Công an giải thích, bệnh ung thư của ông Chung là tiền sử từ năm 2013. Thời điểm đó, các bác sĩ nói về nguy cơ mắc ung thư của ông này nhưng khi được chữa trị kịp thời, bệnh không phát triển thêm, cho đến nay không có diễn tiến mới.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, hiện ông Chung vẫn dùng thuốc hàng ngày do bác sĩ kê đơn, do gia đình chuyển vào, ông Chung vẫn sử dụng theo quy định nhưng "điều kiện chăm sóc đặc biệt khác thì không có".

Bốn bị cáo hầu tòa ngày 11/12 gồm: Nguyễn Đức Chung; Phạm Quang Dũng, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an); Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung) và Nguyễn Anh Ngọc (nguyên phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, UBND TP Hà Nội) cùng bị truy tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ông Nguyễn Đức Chung và Phạm Quang Dũng bị đề nghị khung hình phạt 10-15 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc bị đề nghị khung hình phạt 2-7 năm tù. Trong vụ án, ông Chung bị xác định vai trò chủ mưu, Dũng là người thực hành, Trung và Ngọc là người giúp sức. Ông Chung có 4 luật sư bảo vệ.



Thành Nam - Thu Hằng