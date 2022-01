Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin có một "mật đạo" ở Tịnh thất Bồng Lai và Diễm My đã sống ở đây trước khi được giải cứu. Vậy có hay không "mật đạo" này?

Gần một tuần qua, cộng đồng mạng liên tục dậy sóng bởi những thông tin rúng động liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ). Ngoài những hành vi vi phạm pháp luật đã được cơ quan điều tra công bố, nhiều người vẫn đồn đoán về "mật đạo" dưới nền nhà ở Tịnh thất.

Nhiều người đồn đoán dưới nền nhà ở Tịnh thất Bồng Lai có "mật đạo" và Diễm My được cất giấu tại đây (Ảnh Hải Long).

Cơ quan chức năng tỉnh Long An đã lên tiếng phủ nhận thông tin tìm thấy Diễm My trong căn hầm bí mật ở Tịnh thất Bồng Lai. Tuy vậy, việc cơ quan chức năng chưa khẳng định, cũng chưa phủ nhận thông tin về "mật đạo" ở đây nên cộng đồng mạng có nhiều đồn đoán. Mặt khác, một số hàng xóm, dù chưa sang Tịnh thất Bồng Lai lần nào vẫn trả lời youtuber rằng nơi đây có "mật đạo", càng khiến thông tin này trở nên mơ hồ hơn.

Để tìm hiểu về thông tin trên, PV Dân trí đã liên hệ với ông N.T.S (ngụ TPHCM, một người nhiều năm âm thầm thu thập những bằng chứng sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai).

Ông S. cho hay: "Tôi vào Tịnh thất Bồng Lai nhiều lần rồi, có chỗ nào ở trong đó tôi chưa đi. Tôi dám khẳng định, trong đó không có căn hầm bí mật đâu. Thông tin "mật đạo" hoàn toàn là bịa đặt. Đó là căn nhà cũ, xây mấy chục năm rồi, lấy đâu ra hầm bí mật. Quanh khu đó còn thường xuyên bị ngập, hầm nào chịu nổi".

Ông S. khẳng định Tịnh thất Bồng Lai không có "mật đạo". Nơi đây chỉ có những căn phòng nhỏ, tối tăm, ẩm thấp (Ảnh cắt từ clip).

Theo ông S., tại nơi ở cũ của ông Lê Tùng Vân tại huyện Bình Chánh (TPHCM) có một số căn hầm bí mật nhưng đã được đập bỏ từ lâu. Những căn hầm đó ông Vân làm gì thì không ai biết và cũng không có hình ảnh nào được ghi nhận lại. Thông tin này ông S. được nghe lại từ những người thân tín của ông Vân.

"Ở Tịnh thất Bồng Lai chỉ có các căn phòng nhỏ, ẩm thấp, tối tăm. Những căn phòng này được ông Vân chia nhỏ từ căn nhà lớn để có chỗ riêng tư cho nhiều người. Mỗi căn phòng chỉ vài m2, có cửa sơ sài. Tuy vậy, những căn phòng này đã được ông Vân đập bỏ mấy tháng trước để lấy chỗ xây nhà mới. Người ta không vô đó, cứ đồn bậy bạ" - ông S. nói thêm.

Theo hình ảnh từ trên cao, phía sau Tịnh thất Bồng Lai là khu ruộng lúa, do vậy, tin đồn về việc "mật đạo" thông ra con đường phía sau cũng khá vô lý (Ảnh Hải Long).

Thêm một nguồn tin riêng của Dân trí cũng khẳng định: "Tôi vào Tịnh thất Bồng Lai gặp ông Vân nhiều rồi, từ thời nơi đây chưa nổi tiếng và còn đang nở rộ thông tin có hoa ưu đàm xuất hiện. Khi đó, ông Vân cũng nhiều lần đưa tôi đi thăm cảnh vật xung quanh và giới thiệu tất cả mọi ngóc ngách của căn nhà. Tôi thấy chỉ có căn nhà cũ, không thấy hầm nào cả. Hầm bí mật chỉ là thông tin trên mạng thôi".

Để làm rõ vấn đề trên, PV Dân trí đã liên hệ với cơ quan điều tra công an tỉnh Long An, công an huyện Đức Hòa nhưng đều được cho biết: "Vụ việc đang được điều tra và sẽ tổ chức cung cấp thông tin sau".

Ngày 7/1, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã khởi tố ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Cả 4 bị can cùng cư trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, tại địa điểm được gọi tên Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ. Công an quyết định bắt tạm giam đối với 3 bị can, riêng ông Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài tội danh trên, ông Lê Tùng Vân cũng đang bị điều tra về hàng loạt phản ánh sai phạm khác xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân.

