Ngày 10/9, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở chung cư Goldmark City.

Cụ thể, vào ngày 08/5/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Cục A08 Bộ Công an và PA08 Công an Hà Nội kiểm tra hành chính phòng 3817, tòa nhà S4, chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn) phát hiện người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc tên Meng Zhong Xing (SN 1983) lưu trú trái phép, không có hộ chiếu, giấy thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Xuân Phức (trái) và Meng Zhong Xing.

Theo lời khai của Meng Zhong Xing, khoảng đầu tháng 4/2021, thông qua người quen ở tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc đã liên hệ với đối tượng Nguyễn Xuân Phức (SN 1987, trú tại Tam Dị, Lục Ngạn, Bắc Giang) nhờ thuê phòng ở Hà Nội để ở trong thời gian 1 tháng.

Theo thỏa thuận, chi phí thuê nhà do Meng Zhong Xing chi trả, Phức được trả công 10 triệu đồng.

Ngày 14/4, đối tượng Phức thuê căn hộ S2.110521 chung cư Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội và gửi địa chỉ cho Meng Zhong Xing tự tìm đến.

Ngày 17/4, Meng Zhong Xing và 4 người Trung Quốc khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào Việt Nam và ở tại căn hộ trên.

Ở được hai ngày, Meng Zhong Xing nhờ Phức thuê 1 căn hộ khác để ở tại Hà Nội. Đến ngày 19/4, Phức thuê ký hợp đồng thuê phòng 3817, tòa nhà S4, chung cư Goldmark City và đưa Meng Zhong Xing đến ở tại căn hộ trên; đồng thời nhận nhiệm vụ mua thực phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác chỉ phát hiện Meng Zhong Xing đang cư trú bất hợp pháp tại phòng 3817, tòa nhà S4, chung cư Goldmark City; tiến hành kiểm tra tại căn hộ S2.110521 chung cư Vinhome Ocean Park thì không phát hiện các đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Hiện cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Trung tâm y tế quận lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an TP Hà Nội, đồng thời chuyển hồ sơ và đối tượng Nguyễn Xuân Phức đến cơ quan An ninh điều tra TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Quyết Nguyễn