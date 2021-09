Tín hiệu đáng mừng là từ ngày 18/9 tới nay, số bệnh nhân thở máy nặng tại TP.HCM đã có xu hướng giảm.

Thông tin tại buổi họp báo chiều 23/9, ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, tính đến 18h ngày 22/9, có 354.193 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP được Bộ Y tế công bố, bao gồm 353.714 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 479 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP đang điều trị 40.973 bệnh nhân, trong đó: có 3.771 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.056 bệnh nhân nặng đang thở máy và 24 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 22/9: có 3.773 bệnh nhân nhập viện, 3.258 bệnh nhân xuất viện, 175 trường hợp tử vong trong ngày. Tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 180.211, tổng số tử vong cộng dồn từ 01/01/2021 là 13.982.

Theo ông Hải, tín hiệu đáng mừng là từ ngày 18/9 tới nay, số bệnh nhân thở máy nặng đã có xu hướng giảm. Cụ thể, trong ngày 18/9 là 2.350 trường hợp thở máy thì ngày 22/9 còn 2.056 ca. Đại diện BCĐ phòng, chống dịch TP đánh giá đây là số liệu lạc quan khi số ca liên tục giảm trong các ngày.

Số bệnh nhân thở máy nặng có xu hướng giảm những ngày qua tại TP.HCM

Đề cập về lộ trình mở cửa TP, ông Phạm Đức Hải khẳng định quan điểm của TP là nguyên tắc an toàn mới mở cửa, mở cửa phải an toàn. Khi chưa đạt tiêu chuẩn an toàn thì không được mở cửa. Muốn mở cửa thì các lĩnh vực phải đảm bảo theo 7 tiêu chí do TP đã ban hành trước đó.

Ngoài ra, đối với bộ tiêu chí thứ 8 về an toàn trong trường học, TP đã chuẩn bị xong nhưng chưa ký ban hành. Việc mở lại các trường học sẽ được TP tính toán cẩn trọng trước khi ban hành bộ tiêu chí này.

Đối với hoạt động của các DN, đại diện BCĐ Phòng, chống dịch TP.HCM cho biết các DN trên địa bàn TP vẫn phải tiếp tục thực hiện theo các quy định của Bộ Y tế và TP hiện hành khi chưa có thêm hướng dẫn mới nào.

Liên quan đến gói hỗ trợ thứ 3 cho người dân trên địa bàn TP, đại diện Sở LĐTB&XH TP cho biết, thay vì dự định hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng như thông tin với báo chí trước đó, UBND đã trình HĐND bổ sung thêm 1 nhóm đối tượng là cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống chung trong một hộ với người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động được DN trả lương của tháng 8/2021.

TP.HCM đang thực hiện thí điểm mở cửa ở các quận vùng xanh

Điều kiện là những đối tượng trên có hoàn cảnh thực sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn vào thời điểm khảo sát và sinh sống. Có bao gồm các trường hợp đang bị cách ly, đang phải điều trị bệnh tại các cơ sở y tế, không thể có mặt tại địa phương cũng vẫn được hưởng chính sách này.

Như vậy, TP sẽ có 5 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ, diện hỗ trợ là rất rộng. Đi đôi với đó, TP sẽ không hỗ trợ cho 4 trường hợp: người đang hưởng lương hưu; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người lao động đang tham gia BHXH; người lao động được DN trả lương vào tháng 8/2021.

Cũng tại buổi họp báo, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM - Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến cho biết, đối với đề xuất cấp giấy đi đường theo 2 khung giờ sáng và chiều cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Hiện lực lượng công an đã tiếp nhận đăng ký của 17 đơn vị sở ngành của TP với tổng số cán bộ là khoảng trên 7.500 người. Công an TP đang cập nhật vào phần mềm quản lý VN-eID của Bộ Công an.

Trần Chung