Sau vụ vợ trúng xe Mercedes khi chồng điều hành đấu giá, tại Nghệ An lại có thêm trường hợp đấu giá trúng xe biển xanh cũng do Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức. Bất ngờ hơn, người trúng xe biển xanh sau đấu giá vẫn là vợ của ông Hồ Văn Chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My.

Tự thêm nhiều quy định không có trong luật

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Trung Thực, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội (Sở LĐ-TB&XH Nghệ An) cho biết, ngày 18/3/2021, đơn vị phát thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chiếc xe 7 chỗ, nhãn hiệu Misubishi PAJRO, định giá khởi điểm 60 triệu đồng.

Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, trụ sở tại phường Mai Hùng, TX.Hoàng Mai (Nghệ An) được phê duyệt là đơn vị tổ chức đấu giá chiếc xe biển xanh 7 chỗ này.

Theo hồ sơ đấu giá, ngày 14/5/2021, tại hội trường Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My, các bên tổ chức bán đấu giá thanh lý ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi PAJRO mang BKS 37A-1539, là tài sản thanh lý của Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An. Đơn vị tổ chức đấu giá quy định mỗi bước trả giá là 500 nghìn đồng.

Ở phiên đấu giá, có 2 khách hàng trả giá hợp lệ cùng mức 61 triệu đồng (hơn 1 triệu đồng so với giá khởi điểm). Kết quả, khách hàng được bà Hồ Thị Hương ủy quyền (SN 1988), trú tại phường Mai Hùng (TX.Hoàng Mai) đã trúng chiếc xe biển xanh 7 chỗ.

Tìm hiểu thêm, bà Hồ Thị Hương là thủ quỹ công ty, làm cùng chồng là ông Hồ Văn Chung – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My.

Đây là chiếc xe thứ 2 bà Hương trúng đấu giá bằng hình thức ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá. Cụ thể, trước đó là phiên đấu giá xe Mercedes, tại Công an huyện Nghĩa Đàn vào ngày 30/3/2021 như đã phản ánh.

Ở phiên đấu giá chiếc xe Mercedes, người tham gia đấu giá đã làm đơn tố cáo ông Chung là người điều hành phiên đấu giá nhưng không có thẻ đấu giá viên. Vậy nhưng, trong biên bản công bố trả giá lại ký tên ông Nguyễn Phan Tĩnh - Giám đốc công ty này (người có thẻ đấu giá viên). Việc này, ông Tĩnh đã khẳng định không tham gia điều hành phiên đấu giá và không biết ai ký vào hồ sơ.

Thông báo đấu giá bán tài sản của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My bổ sung nhiều khoản không có trong Luật Đấu giá gây khó khăn cho khách hàng. Ảnh: Quốc Huy

Còn theo hồ sơ phiên đấu giá lưu tại Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An, trong phiên đấu giá chiếc xe biển xanh 37A - 1539 không thấy ai là đấu giá viên điều hành phiên đấu giá. Tuy nhiên, theo hồ sơ, ông Hồ Văn Chung là người thay mặt Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, tham gia ký vào biên bản niêm phong, mở thùng phiếu cùng chủ tài sản và khách tham gia đấu giá.

Trước khi diễn ra phiên đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My đã ra thông báo các quy định, điều kiện người tham gia đấu giá, xem tài sản đấu giá, trong đó có nhiều điều khoản gây phiền hà cho người tham gia như:

Thứ nhất, chỉ cho người xem tài sản đấu giá trong 4 tiếng đồng hồ, trong khi Luật Đấu giá quy định ít nhất là 2 ngày.

Thứ hai, khách hàng đã mua hồ sơ đấu giá, muốn xem tài sản phải liên hệ công ty xin giấy giới thiệu. Đối tượng tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận của Công an nơi cư trú không có tiền án, tiền sự. Những quy định này đều không có trong Luật Đấu giá tài sản.

Nghi vấn mạo danh chủ tài sản ký vào biên bản?

Theo ông Lê Trung Thực, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An, đây là lần đầu tiên đơn vị có tài sản bán đấu giá nên đã ủy quyền cho Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức thực hiện.

“Về thủ tục đấu giá tài sản là do công ty hướng dẫn, chúng tôi không nắm được Luật Đấu giá vì chưa bao giờ đấu giá. Ông Chung (Hồ Văn Chung-PV) bảo là xe của anh không bán được. Vì không bán được nên tôi để xe cho người nhà 61 triệu đồng”, ông Thực chia sẻ.

Cũng theo ông Thực, người của trung tâm không có bất kỳ một ai tham gia phiên đấu giá chiếc xe biển xanh Mitsubishi PAJRO mang BKS 37A-1539.

Chiếc xe biển xanh được Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức đấu giá khi không có sự tham gia của chủ tài sản

Bà Hoàng Thị Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An, người được giao phụ trách đại diện trung tâm tham dự phiên đấu giá mà Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức, khẳng định: “Bản thân tôi không tham gia phiên đấu giá do công ty tổ chức, không biết ai ký vào hồ. Chữ ký đó không phải là của tôi”.

Trao đổi với PV, ông Hồ Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My thừa nhận, đơn vị đã tổ chức đấu giá xe Mitsubishi PAJRO mang BKS 37A-1539 của Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An.

Khi PV đặt vấn đề ai là người điều hành phiên đấu giá, ông Chung từ chối trả lời, nói vòng vo về chuyện khác.

Còn với nghi vấn về người giả mạo chữ ký của bà Hoàng Thị Tình trong phiên đấu giá ngày 14/5/2021, ông Chung nói: "Cái này hỏi ông Tĩnh, giám đốc công ty..."

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phan Tĩnh - Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My cho biết: "Giờ có nhiều chiếc xe bán tôi không nhớ hết. Chỗ nào tôi không làm thì không biết. Các hồ sơ tôi ký đều phải có thủ tục, giấy tờ đầy đủ. Còn ai đó làm ẩu thì tôi không được biết".

Trước đó, ngày 30/3/2021, tại trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức đấu giá chiếc xe Mercedes - Benz E260. Đây là tài sản vô chủ do công an tịch thu, giá khởi điểm là 550 triệu.

Buổi đấu giá có 4 khách tham gia là bà Hồ Thị Hương (theo hồ sơ) trú tại thị xã Hoàng Mai; ông Văn Đức Hợp, trú tại huyện Nghĩa Đàn; ông Phạm Văn Thuyết; ông Nguyễn Công Tuấn (ủy quyền cho ông Võ Văn Báo ở TP Vinh tham gia đấu giá), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Trong 4 bộ hồ sơ, người trả mức giá cao nhất là 620 triệu, một người trả giá 560 triệu nhưng đều không trúng vì lý do phiếu trả giá không hợp lệ.

Riêng hồ sơ của bà Hồ Thị Hương (vợ ông Hồ Văn Chung) trả mức giá 551 triệu (cao hơn mức giá khởi điểm 1 triệu đồng) lại là người trúng giá chiếc xe Mercedes - Benz E260.

Về vụ việc đấu giá xe Mercedes - Benz E260, do có đơn tố cáo, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ xác minh.

