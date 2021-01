Ngày 22/1, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức ra quân đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn an ninh mạng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam (Ảnh: Phạm Hải)

Lễ ra quân đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn an ninh mạng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được hai đơn vị thuộc Bộ TT&TT là Cục Bưu điện Trung ương và Cục An toàn thông tin tổ chức hôm nay, ngày 22/1 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Cục Bưu điện Trung ương và Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT vừa tổ chức lễ ra quân đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn an ninh mạng phục vụ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: Phạm Hải)

Diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Cục Bưu điện Trung ương và Cục An toàn thông tin được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ TT&TT giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng phục vụ thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn an ninh mạng cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng tin tưởng rằng Cục Bưu điện Trung ương và Cục An toàn thông tin sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ tốt nhất Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: Phạm Hải)

Phát biểu tại lễ ra quân của 2 đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhận định: Lễ ra quân hôm nay là kết quả của một quá trình dài chúng ta cùng nhau nỗ lực làm việc, chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước.

“Thay mặt Lãnh đạo Bộ, tôi hoan nghênh, biểu dương và ghi nhận nỗ lực của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Bưu điện Trung ương và Cục An toàn thông tin”, Thứ trưởng nói.

Một lần nữa nhấn mạnh đây là sự kiện rất quan trọng không chỉ của Bộ, Ngành mà của cả đất nước, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự chuẩn bị tích cực, với phong cách làm việc chuyên nghiệp và với trình độ của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 2 đơn vị, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ tốt nhất Đại hội XIII của Đảng.

Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương Trần Duy Ninh khẳng định, hiện tại toàn lực lượng đã sẵn sàng tối đa để bảo đảm tuyệt đối thông tin thông suốt, an toàn, bí mật phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIII. (Ảnh: Phạm Hải)

Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương Trần Duy Ninh cho biết, ra quân làm nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Cục đặt mục tiêu nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn trí, toàn lực, nỗ lực phấn đấu với phương châm hành động: “Đảm bảo tuyệt đối thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, bí mật trong mọi tình huống, phục vụ thành công Đại hội”.

“Hiện tại, toàn lực lượng đã sẵn sàng tối đa, trang thiết bị phương tiện, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối thông tin thông suốt, an toàn, bí mật phục vụ tổ chức thành công Đại hội”, ông Ninh khẳng định.

Theo người đứng đầu Cục Bưu điện Trung ương, với mục tiêu “Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, bí mật trong mọi tình huống phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục đã nhanh chóng triển khai các công việc như: thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc phục vụ Đại hội Đảng.

Đồng thời, đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến công tác phục vụ thông tin liên lạc; xác định cụ thể từng nhiệm vụ để tập trung nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng các tình huống phát sinh, đảm bảo tốt thông tin liên lạc trong mọi tình huống; triển khai công tác diễn tập, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo, đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phục vụ Đại hội Đảng.

Lãnh đạo Cục Bưu điện Trung ương và Cục An toàn thông tin đề nghị Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc của hai Cục phục vụ Đại hội Đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc hai Cục phải luôn sâu sát, kiểm tra, giám sát thật chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả từng nhiệm vụ. Các công chức, viên chức, người lao động được tham gia phục vụ Đại hội phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm; cẩn trọng, chu đáo, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất.

Ông Phạm Quang Trung, cán bộ Cục Bưu điện Trung ương đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hai đơn vị hứa sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Phạm Hải)

Thể hiện quyết tâm chung của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Bưu điện Trung ương và Cục An toàn thông tin tham gia phục vụ Đại hội Đảng XIII, ông Phạm Quang Trung, cán bộ Cục Bưu điện Trung ương hứa sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, nhanh chóng, chính xác, bí mật và an toàn tuyệt đối cho Đại hội.

"Chúng tôi cũng xin hứa sẽ nghiêm túc chấp hành nội quy bảo mật và các quy định về phục vụ Đại hội. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chung sức một lòng để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, xử lý nhanh chóng, dứt điểm, giữ vững vị trí 24/24h trong suốt quá trình phục vụ Đại hội. Giữ mối liên lạc thường xuyên với các lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo cụ thể, kịp thời", ông Trung cam kết.

Vân Anh

Ảnh:Phạm Hải